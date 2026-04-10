Galicia es la comunidad donde menos personas murieron en las listas de espera de la dependencia

Imagen de archivo de dos personas mayores contemplando el mar. CARMELA QUEIJEIRO

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentó este viernes los datos de la dependencia del primer trimestre del año. Un período en el que continúa la tendencia hacia la mejora de todos los indicadores de gestión y atención: el sistema coge velocidad en su capacidad de atención, la lista de espera se reduce de forma sostenida, la atención es más personalizada y más de la mitad de las prestaciones son de base comunitaria.

En Galicia, el número de personas con prestación efectiva alcanza un nuevo máximo histórico: ya son 93.057. Esta cifra refleja que los gallegos que ya se encuentran recibiendo una prestación son un 18 % más, con un aumento de 16.640 personas respecto a marzo del 2025. Este crecimiento supera al de las solicitudes, por lo que la capacidad de atención avanza más rápido que la demanda.

La comunidad gallega destaca por ser en la que murieron menos personas en la lista de espera de la dependencia, con 21 fallecimientos. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, a nivel nacional fueron casi nueve mil las personas que murieron esperando una resolución del sistema durante el primer trimestre de 2026.

El observatorio señala que de las 8.996 personas que han fallecido en estos tres meses (992 más que el año pasado a estas alturas), 4.628 lo hicieron esperando ser valoradas y 4.368 a recibir la prestación a la que tenían derecho. Casi la mitad de estas muertes se concentran en Cataluña (2.886) y Andalucía (1.567), mientras que Galicia sería la comunidad con menos fallecimientos en lista de espera.

De las 151.269 prestaciones reconocidas, más de la mitad se despliegan en el entorno comunitario. La teleasistencia (48.834) y la ayuda a domicilio (22.450) son los servicios más habituales, por detrás de la prestación económica por cuidados familiares (38.212).

En la lista de espera, contabilizando a las personas que llevan menos de seis meses y más de seis, a 31 de marzo había 593 personas para la valoración de la dependencia en la comunidad, según Europa Press. De ellas, 23 eran solicitantes pendientes de resolución de grado, mientras que 570 tenían reconocido el grado, pero estaban pendientes de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA).

Se reduce prácticamente a la mitad la lista de espera en Galicia, frente a las 55 personas que a marzo del 2025 estaban pendientes de grado y las 1.190 a las que le faltaba el PIA. A nivel nacional, son 271.556 personas las que se encontraban en la lista de espera de la dependencia, un 2,5 % menos que hace un año.

El informe muestra que el tiempo medio de gestión en Galicia, desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, se sitúa en 316 días, por debajo de la media nacional (329). Los territorios con mejores cifras son Ceuta (92 días), Castilla y León (116) y Aragón (129). Por el contrario, los que tardan más son Murcia (553 días), Andalucía (464) y Asturias (375).