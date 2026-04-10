El Consejo de Estado envía este viernes al Gobierno su dictamen sobre la regularización de migrantes

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Antonio Gómez Fayren Marcial Guillen | EFE

Después de llevarlo al orden del día, el Consejo de Estado envía este viernes al Gobierno su dictamen sobre el real decreto de regularización de migrantes, en el que planteará algunas observaciones para mejorar la norma. Así lo aseguró la presidenta del órgano consultivo, Carmen Calvo, que no entró en detalles: «Hoy enviaremos el dictamen con las citadas observaciones». Este es el procedimiento habitual. «Lo raro sería que nos llegara un proyecto y dijéramos: ''No tenemos nada que decir''. Eso no ha ocurrido nunca. Siempre decimos algo», dijo Calvo.

La iniciativa, anunciada por el Gobierno hace unos meses, prevé la regularización de cerca de medio millón de migrantes siempre que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025, que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia. En Galicia, se prevé que tramiten el permiso de residencia y trabajo unas 20.000 personas. Con el dictamen del Consejo de Estado, el último paso pendiente, el Gobierno podría llevar el real decreto ya al Consejo de Ministros del próximo martes, 14 de abril, para su aprobación definitiva.

Será cuestión de días que comiencen a tramitarse las primeras solicitudes. Sin saber todavía cuándo se abrirá el plazo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el proceso sigue el calendario previsto y «busca estar a la altura». En varias ocasiones insistió en que el procedimiento será muy sencillo y que desde el Gobierno mantienen la fecha de final de solicitudes, el 30 de junio.

Durante una visita al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Carmen Calvo explicó que los dictámenes del Consejo de Estado suelen ser favorables y «el Gobierno tiene el derecho y la legitimidad de sacar adelante sus proyectos». «Nosotros no somos un control político para que el Gobierno haga o deje de hacer algo. Nuestros dictámenes lo que hacen son observaciones en aspectos concretos», señaló. Precisó que esos pronunciamientos, «por su propia naturaleza, no son ni de control político ni de crítica, son de mejoras siempre» y por ello «llevan siempre objeciones» para que se mejore la norma.

Calvo recordó que como vicepresidenta del Gobierno recibió dictámenes y ordenó a los ministros realizar cambios en normas, mientras que, ahora, como presidenta del Consejo de Estado, es ella quien manda las objeciones para que se modifique el real decreto. La presidenta del Consejo de Estado afirmó que es el Gobierno el que puede publicar el informe para dar a conocer el contenido.