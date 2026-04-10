La cocaína es la droga ilegal más consumida en Galicia: entre 1,8 y 3,7 miligramos al día por habitante

El análisis se hizo en cinco estaciones depuradoras, en la foto de archivo la de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Durante el año 2025 investigadores de la Universidade de Santiago llevaron a cabo un estudio de las aguas residuales de cinco estaciones depuradoras: Santiago, Ourense, Pontevedra, Lugo y Tui, que prestan servicio a parte de quince concellos y más de medio millón de habitantes, en torno al 19 % de la población gallega. El objetivo, detectar sustancias psicoactivas para conocer los patrones de consumo y poner en marcha políticas de salud pública. El análisis, resultado de un convenio con las consellerías de Medio Ambiente y Sanidade, se presentó esta mañana y refleja que la droga ilegal más preocupante es sin duda la cocaína. Se trata de la única sustancia cuyo consumo está por encima de la media europea y en el promedio estatal, mientras que en el resto de las analizadas el patrón gallego es muy inferior.

Se buscaron ocho: etanol (alcohol), anfetamina, metanfetamina, MDMA (éxtasis), cocaína, THC (cannabis), ketamina y fentanilo. Benito Quintana Álvarez, catedrático de química de la USC y responsable del proyecto, explicó las conclusiones de esta investigación en la que no se detectó metanfetamina y anfetamina solo en una EDAR. En cuanto al fentanilo, aparece en las muestras pero a niveles muy bajos, lo que incluso puede deberse a su uso terapéutico. A excepción del cannabis, en las otras sustancias se observa un patrón de uso de fin de semana y los consumos aproximados son, según estos resultados, de entre 1.800 y 3.700 miligramos por día y 1.000 habitantes (1,8 y 3,7 por persona) en el caso de la cocaína; entre 28 y 120 miligramos día por 1.000 habitantes en el del éxtasis; entre 4 y 98 miligramos de ketamina y, finalmente, entre 7 y 18 mililitros por día, pero en este caso por persona, lo que en el nivel alto se corresponde a una cerveza al día.

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Respecto al alcohol también es llamativo el consumo en fin de semana, y de hecho las cifras de los sábados duplican a los días laborales. Otro dato curioso es que una de las estaciones registró unos datos muy superiores al resto en el consumo de cannabis.

Quintana recordó que estos datos no están estratificados por grupos de edad o sexo, pero permiten análisis comparativos con otros países y regiones. Sobre este mayor consumo de cocaína, el catedrático de química asegura que hay una tendencia a nivel nacional y europea de incremento, y la hipótesis que se maneja es por un aumento de la oferta por una mayor producción en Latinoamérica, lo que deriva en un aumento de la competencia y pureza de esta sustancia, con precios estables desde hace años.

Xunta y USC renovarán esta colaboración para consolidar la red centinela manteniendo los mismos puntos de medición y poder así comparar los datos del 2025 con los del 2026. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó la importancia de esta información para poder adaptar las políticas preventivas de salud pública, y apuntó que la última encuesta nacional sobre drogas entre el alumnado de secundaria constata una tendencia a la baja en el consumo de los jóvenes gallegos. Por su parte, la titular de la Consellería de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, puso en valor el papel de las estaciones depuradoras como laboratorios para obtener información.