Caamaño defiende las unidades de apoyo para controlar bajas: «Non son auditorías nin represoras»

Las unidades de apoyo apoyarán a los médicos de familia, en la foto el de O Milladoiro (Ames) XOAN A. SOLER

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió este viernes una de las principales medidas anunciadas por el presidente de la Xunta en el debate sobre el estado de la autonomía, la creación de unidades especializadas para controlar las bajas laborales provocadas por las patologías más frecuentes: musculoesqueléticas y de salud mental leves. Caamaño insistió en que no tienen por qué molestar al colectivo médico, ya que se trata de unidades de apoyo que servirán de ayuda al facultativo para determinar cuál es la mejor manera de abordar el problema, «son para axudar, non son nin auditorías nin represoras», insistió el responsable de la política sanitaria gallega.

Estas unidades, de hecho, funcionan ya en programas piloto y han conseguido que pacientes que estaban de baja pudiesen incorporarse. Enmarcadas en el plan integral de control de las incapacidades que Rueda anunció en el 2024, en el último balance hecho por Sanidade —en enero de este año— habían revisado más de 4.700 procesos, citando a 963 pacientes a la consulta y dando el alta a 456 de ellos. Estos equipos de apoyo comenzaron trabajando en las áreas sanitarias con más exceso de bajas: Santiago, A Coruña, Ferrol y Lugo.

Por su parte, los sindicatos lamentan que se ataque a los trabajadores que están de baja, y no se resuelvan los problemas reales, el colapso sanitario. Desde la CIG, en concreto, recuerdan que actualmente uno de cada cuatro empleados gallegos supera los 55 años, lo que lógicamente eleva la tasa de patologías e incapacidades. El aumento de las listas de espera y la escasez de recursos para abordar la salud mental son dos de los factores, apuntan, que contribuyen a que haya más bajas.