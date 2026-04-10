La acusación popular del caso Maruxaina pedirá que una mujer y un hombre sean investigados

Concentración contra el archivo del Caso Maruxaina, en el 2021 PEPA LOSADA

La acusación popular del caso Maruxaina, Bumei-Mujeres en Igualdad, espera que la instructora de la causa acceda a ampliar las investigaciones al menos a dos personas más. El juzgado investiga la grabación de decenas de mujeres orinando en la calle en la romería de San Cibrao (Cervo) y la difusión de los vídeos en páginas web pornográficas. Tras archivar con carácter firme las diligencias contra el hasta ahora único investigado, la jueza accedió a dirigir las pesquisas contra un nuevo sospechoso, este de nacionalidad francesa. La asociación solicitará que se aclare la posible implicación de una pareja, un hombre y una mujer, ambos residentes en España.

La jueza no apreció inicialmente indicios para proceder contra el ciudadano francés, al que a raíz de un informe pericial informático se le imputaba una posible participación en la difusión de los vídeos. Señalaba además la magistrada que carecía de competencias para ampliar el cerco internacionalmente. Con el auto dictado el pasado miércoles abre la posibilidad de investigarle no solo por la divulgación de las grabaciones, sino también por haber capturado las imágenes: ordena esclarecer si estaba presente en San Cibrao en el momento de los hechos. También pide a la Guardia Civil que concrete la identidad de las víctimas en aquellas piezas audiovisuales en las que el sospechoso pudo haber participado.

La plaza 1 del Tribunal de Instancia de Viveiro tramitará ahora una comisión rogatoria para que el investigado sea localizado en Francia y se le tome declaración. Su defensa podrá entonces alegar y las otras partes implicadas tienen diez días de plazo para pedir diligencias adicionales.

Así lo hará Bumei, según confirma su abogado, José Manuel Oliveros. «A partir da documentación engadida hai un mes, podemos dicir con bastante seguridade que hai un home e unha muller que poderían estar implicados. Imos, polo tanto, solicitar que as pescudas se amplíen», afirma el letrado, satisfecho con la reapertura del caso.