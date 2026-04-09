Yolanda Díaz advierte que el plan de la Xunta para combatir el fraude en las bajas laborales es «ilegal»

Yolanda Díaz en la clausura del proyecto itinerante Formación en ruta Ángel Manso

Un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase en el debate del estado de la autonomía que la Xunta creará un plan de choque para combatir el problema del fraude en las bajas laborales, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que es «ilegal» la intención de poner en marcha unas unidades especializadas para controlar las incapacidades temporales por dolencias musculares, esqueléticas de psiquiatría menor. Así, la ministra de Trabajo aprovechó su presencia en A Coruña, ciudad a la que se trasladó para clausurar el proyecto itinerante Formación en Ruta, para lanzar una advertencia al Ejecutivo autonómico: «La medida que propone el presidente de la Xunta no solamente es ilegal, sino que vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad por invasión competencial»

Díaz acusó al presidente de la Xunta de cuestionar «la profesionalidad de los sanitarios y sanitarias públicos». «En segundo lugar, pone en cuestión su propia gestión de la sanidad gallega y está privatizando esta gestión. Es una invasión de las competencias estatales y si esta medida se materializa la vamos a recurrir al Constitucional», indicó, para añadir: «Quien tiene competencia para decretar bajas médicas son los médicos, por cierto en materias de muchísima sensibilidad como son la salud mental y las enfermedades vinculadas a todos los aspectos físicos».

Leer más: El BNG exigirá a Rueda una disculpa por tratar a los trabajadores de «vagos defraudadores» y Besteiro pide una intervención inmediata en vivienda

La ferrolana, que renunció a continuar como líder de Sumar hace menos de dos meses, aprovechó para apoyar una «reedición del Gobierno de coalición progresista en el 27», justo el mismo día en el que Irene Montero y Gabriel Rufián celebran un acto juntos para analizar la situación de la izquierda a la izquierda del PSOE y tender puentes para frenar el avance de la derecha en próximos comicios. «Lo que hicimos el 23J tiene que volver a pasar en nuestro país, porque somos el Gobierno que mejora la vida de la gente trabajadora, de las empresas, que garantiza los derechos humanos y que es el Gobierno de la paz en el mundo».

Además, respecto al caso mascarillas, cuyo juicio empezó esta semana contra el exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, la vicepresidenta primera declaró: «La corrupción en España es gravísima, y el Gobierno de España acaba de aprobar el anteproyecto de una ley para prevenirla. Esperamos que el Partido Popular y las derechas se tomen en serio este problema y voten a favor de la Ley de Integridad Pública que permite combatir la corrupción»