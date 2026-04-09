La Xunta destinará 100.000 euros a promoción turística en los destinos con los que se creen nuevas rutas aéreas
GALICIA
El conselleiro de Presidencia avanza que el apoyo se limitará cada año a dos campañas por cada uno de los tres aeropuertos gallegos09 abr 2026 . Actualizado a las 14:39 h.
La Xunta de Galicia destinará 100.000 euros a promocionar turísticamente las áreas de los tres aeropuertos de la comunidad por cada destino que cuente con una nueva ruta aérea. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha concretado hoy como se concretará el apoyo que la Administración gallega planea prestar para lograr la captación de rutas, plan, que en todo caso advirtió se basará en el proyecto que debe liderar Aena para relanzar las tres terminales gallegas.
«Cada voo novo que se consiga en calquera dos tres aeroportos galegos, a Xunta de Galicia vai dispoñer de 100.000 euros para consolidar ese voo ou ese destino», señaló Calvo en un reunión celebrada con representantes del sector empresarial y turístico de Santiago para analizar la situación aeroportuaria gallega, encuentro que avanzó tendrá continuidad la semana que viene en Vigo y A Coruña.
«Eses 100.000 euros se van gastar en promoción, que é a utilidade que a Xunta e a política que a Xunta leva facendo ata o de agora, pero se vai centralizar nese destino en concreto», añadió el conselleiro para rechazar de nuevo cualquier fórmula que suponga el pago directo a las aerolíneas a cambio de la apertura de nuevas rutas. El responsable de Presidencia avanzó que la ayuda será acotada a la promoción turística en dos destinos por cada uno de los tres aeropuertos.
«Estamos falando de poder conseguir seis destinos novos cada ano en Galicia, o cal creo que dende o punto de vista noso e dende o punto de vista de Aena, é un obxectivo alcanzable e un obxectivo realista. Evidentemente, todo isto é matizable: se hai unha tempada na que se podan conseguir máis voos, pois estudaráse; pero en principio estamos pensando en axudar en dous novos destinos por cada aeroporto en Galicia», precisó Diego Calvo tras el encuentro empresarial.
Según añadió, dichas labores de promoción serán desarrolladas por la propia Xunta, que destina cada año 13 millones de euros a dar a conocer las posibilidades turísticas de la comunidad. «Se a queren levar a cabo os propios concellos de Santiago, A Coruña ou Vigo, nós estamos dispostos a facer un convenio co concello e que sexa o concello o que invista nesa promoción eses 100.000 euros que nós imos poñer», adelantó, no sin añadir que los propios ayuntamientos y las diputaciones podrán sumar fondos al mismo fin.
«Todos xuntos seremos quen de conseguir novos destinos nos tres aeroportos galegos e traballar todos xuntos, que creo que é algo que necesitamos e o cambio fundamental con respecto á situación anterior», valoró el propio conselleiro. Diego Calvo anunció que ha solicitado una nueva reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria para avanzar en la concreción de las propuestas y aparcar lo que denominó «confrontacións estériles».