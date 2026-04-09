La Xunta defiende su plan contra el absentismo laboral, que costó «16.500 millóns só no 2024» a la Seguridad Social
El conselleiro José González tacha de «saída de ton» la advertencia de Yolanda Díaz de que invade competencias estatales09 abr 2026 . Actualizado a las 19:07 h.
El conselleiro de Emprego, José González, ha tachado de «nova saída de ton» la intervención de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que consideró «ilegal» el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para evitar fraudes y agilizar la gestión de las bajas laborales. González recordó que el problema del absentismo «está afectando de xeito moi importante á produtividade do tecido económico galego e do español». Recordó que ese diagnóstico no parte de la Xunta, sino que un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acredita que el coste del absentismo para la Seguridad Social es el segundo más elevado tras las pensiones, «con 16.500 millóns de euros só no 2024», sin contar la «afectación para as empresas».
El conselleiro subrayó que el plan presentado por Rueda parte del «máximo respecto aos dereitos laborais dos traballadores» y contará con la participación de los empresarios y los sindicatos a través del diálogo social.
Además, en respuesta a la advertencia de la ministra Díaz sobre un posible recurso de inconstitucionalidad, el titular de Emprego explicó que el plan se ceñirá a las «competencias que ten a comunidade autónoma en materia sanitaria». Lo que avanzó el presidente, explicó, es la creación «no seo do Sergas» de «unidades especializadas» para la gestión de bajas por dolencias musculoesqueléticas y de psiquiatría menor, las más comunes. Además, como indicó Rueda, darán apoyo a los médicos de primaria que gestionan las incapacidades temporales.
La otra pata del plan, añadió el conselleiro, pasa por «simplificar os trámites das mutuas na colaboración que xa están tendo nos procesos de control das baixas». González subrayó que «en ningún caso hai invasión de competencias, senón que dentró do ámbito de competencia da comunidade autónoma se están propoñendo medidas para paliar un problema moi intenso no tecido económico de Galicia e de España».