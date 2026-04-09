La tensión por el primer gran centro de menores extranjeros en Monforte se disipa cinco meses después

Carlos Cortés
Carlos Cortés MONFORTE / LA VOZ

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En el centro viven en estos momentos algo más de sesenta menores, pero tiene capacidad para ochenta
En el centro viven en estos momentos algo más de sesenta menores, pero tiene capacidad para ochenta CARLOS CORTÉS

Los primeros niños comenzaron a llegar en noviembre y ya hay 64, que están matriculados en los centros educativos de la ciudad: «Hay que admitir que no ha pasado nada»

10 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

—¿Usted oye algo en este momento? Pues así es casi siempre. Problema ninguno, que yo sepa. Así respondía esta semana una mujer que acababa de salir a la calle para sacar la basura en uno

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