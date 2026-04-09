La tensión por el primer gran centro de menores extranjeros en Monforte se disipa cinco meses después
MONFORTE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los primeros niños comenzaron a llegar en noviembre y ya hay 64, que están matriculados en los centros educativos de la ciudad: «Hay que admitir que no ha pasado nada»10 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
—¿Usted oye algo en este momento? Pues así es casi siempre. Problema ninguno, que yo sepa. Así respondía esta semana una mujer que acababa de salir a la calle para sacar la basura en uno