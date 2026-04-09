El robo de teléfonos móviles personales se castigará con hasta tres años de prisión

Imagen de archivo de teléfonos móviles. CARMELA QUEIJEIRO

El robo de teléfonos móviles personales será castigado con penas de entre uno y tres años de prisión. Esta es una de las novedades que el Gobierno incorpora en la reforma en materia de multirreincidencia que modifica artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que entrará en vigor mañana viernes. El Ejecutivo explica que en la nueva ley se prevé un supuesto agravado específico para la sustracción de teléfonos móviles y de otros dispositivos electrónicos que puedan contener «información personal, datos identificativos, registros de actividad y acceso a servicios bancarios o de comunicación». El preámbulo de la reforma legal recuerda que «los teléfonos móviles son los objetos sustraídos con mayor frecuencia en el espacio público» y que además su pérdida genera siempre perjuicios que exceden el valor material del dispositivo, «afectando gravemente a la privacidad, a situaciones de incomunicación, a la seguridad de los datos, a la comunicación esencial y a la vida cotidiana de la víctima». Esta singularidad, así como el notable impacto social que produce, justifica un tratamiento penal específico.

Y ese tratamiento se le da añadiendo un punto, el número 10, al artículo 235 del Código Penal, que se refiere a las penas por hurto, que están castigadas con entre uno y tres años de prisión. El punto incorporado al Código Penal expone que se considera un delito de hurto «cuando los objetos sustraídos fueran teléfonos móviles» y otros dispositivos móviles de comunicación, «o de almacenamiento masivo de información digital» susceptibles de contener datos e información de carácter personal. En este caso no se consideran incluidos en este apartado el robo de móviles y otros dispositivos electrónicos que estén a la venta o en exposición en establecimientos comerciales, que está penado en otros apartados de la legislación.

La reforma se aprobó la pasada semana en el Congreso a iniciativa de Junts y contó con el apoyo del PP, PSOE, Vox, PNV y UPN. Además de la pena de cárcel para el robo de móviles, endurece las penas contra quienes reincidan en delitos de hurto leve o de estafa. La nueva norma tiene en cuenta la reiteración de los delitos contra el patrimonio y otras infracciones de menor gravedad que en los últimos años han puesto de manifiesto la existencia de «disfunciones en la eficacia de la respuesta penal». El Gobierno reconoce que esa multirreincidencia delictiva genera un impacto significativo en la convivencia y en la percepción de seguridad de la ciudadanía, así como dificultades operativas en los ámbitos policial y judicial.

A esa realidad se añade «la preocupación expresada por numerosos alcaldes», que constatan un incremento de conductas delictivas reiteradas que afectan de manera directa al comercio local, a la actividad económica y a la seguridad y tranquilidad de los vecinos. Los ayuntamientos, que con frecuencia son la primera administración en percibir estos efectos, han reclamado la necesidad de una respuesta más ágil y adecuada a los comportamientos multirreincidentes, así como instrumentos jurídicos que permitan reforzar la efectividad de las actuaciones policiales y judiciales, por lo que se les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos. Esta medida responde a la necesidad de dotar a los municipios de herramientas jurídicas que permitan contribuir de forma efectiva a la persecución de los delitos que afectan a la convivencia y a la seguridad vecinal.

La reforma modifica también el tipo agravado de hurto en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Se explica que la reiteración de sustracciones de productos, herramientas y materiales indispensables para la actividad agraria sitúa a muchos sectores «en una notable situación de vulnerabilidad». Los daños ocasionados por la sustracción de herramientas o instalaciones, así como de cultivos, generan graves perjuicios operativos en un sector esencial para el equilibrio territorial y la sostenibilidad del medio rural, por lo que se simplifica el requisito de apreciación del tipo agravado de hurto, de manera «que resulte suficiente acreditar que el valor de lo sustraído supera los 400 euros», evitando litigios sobre la gravedad del perjuicio y dotando al sistema penal de una mayor eficacia en la protección de la actividad agrícola y ganadera.

Respecto a la multirreincidencia, la reforma mantiene como hasta ahora que hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza, y que no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves, pero en este apartado se añade que sí se computarán los antecedentes penales que pertenezcan a los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves.

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Delitos a través de internet

La reforma también añade que «en la instrucción de delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación», el tribunal podrá acordar, como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la «retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos» o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.