La regularización extraordinaria de migrantes, pendiente del dictamen del Consejo de Estado

El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno provocó largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona, en una imagen de enero Marta Pérez | EFE

La regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno fue este jueves a Consejo de Estado. El real decreto que concederá un permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas que viven en España sin papeles estaba pendiente de su dictamen y, dependiendo del resultado, entrará en Consejo de Ministros este martes, 14 de abril, o el próximo, día 21. Tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor. Con todo, las primeras solicitudes ya no se tramitarán en los primeros días de abril, tal y como había planteado en un primer momento el Gobierno.

Esta medida facilitará el acceso al trabajo a aquellos extranjeros no comunitarios mayores de edad que acrediten haber residido al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año pasado y quienes hayan presentado una solicitud de protección internacional antes también de esa fecha. Esas serán las dos vías. De resolverse de forma favorable, se les concederá una autorización provisional de residencia y trabajo durante un año, tiempo en el que los procedimientos de expulsión o repatriación quedarán suspendidos. No pueden tener antecedentes penales. En Galicia, y según las cifras de entidades sociales, se prevé que regularicen su situación unas 20.000 personas.

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Habrá varias ventanillas en las que tramitar las solicitudes. En el aún borrador de la norma se nombran las oficinas de extranjería, las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, Correos, la Seguridad Social, las entidades colaboradoras de extranjería (como las oenegés que tratan las protecciones internacionales) y los sindicatos.

El Gobierno inició en enero la tramitación de la norma y llevaba desde entonces pendiente del informe del Consejo de Estado para continuar con su tramitación. Pese al retraso, durante estas semanas la ministra de Migraciones aseguró que habrá tiempo suficiente para tramitar las solicitudes, desde que se apruebe el real decreto y hasta el 30 de junio, cuando cerrará el plazo. Elma Saiz quiso trasladar un mensaje de tranquilidad porque el proceso será sencillo.

Desde la Comisión Europea confirmaron que no recibieron «ninguna comunicación oficial» de España sobre la regularización, según una carta dirigida a la delegación española del Partido Popular Europeo en la que, como ya trascendió hace una semana, afirman que un permiso de residencia nacional «no autoriza a viajar dentro de la Unión Europea, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió». «La Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial de España sobre el proyecto de medida para regularizar a los nacionales de terceros países en situación irregular, anunciado el 27 de enero del 2026», dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en la misiva, fechada el miércoles y que se conoció este jueves.

Brunner explica que la Unión «cuenta con normas claras que deben respetarse» y que «si una persona con permiso de residencia nacional se encuentra ilegalmente en otro territorio de la UE, o si solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que le expidió el permiso». También señala que las autoridades nacionales «deben actuar con espíritu de cooperación sincera para que esto se lleve a cabo con rapidez» y advierte que «en un espacio sin fronteras internas, las decisiones de los Estados miembros pueden tener consecuencias para otros Estados miembros y para la UE en su conjunto».

Madrid recurrirá el real decreto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este jueves que recurrirá el real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras del Gobierno: «Estoy en contra del abuso del sistema sanitario, estoy en contra del desorden y la ilegalidad, estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales».

La presidenta prometió que desde la comunidad harán lo posible por «frenar el disparate» de la regularización y seguirán «reclamando orden y ley» porque se está promoviendo «la inmigración irregular para que sea siempre pobre». También pidió a Vox que deje las «mentiras y la demagogia» sobre la sanidad universal y se una al ejecutivo regional contra el «desorden». Lo hizo en su respuesta a la portavoz del partido, Isabel Pérez Moñino-Aranda, quien le reprochó que atienda a inmigrantes en la sanidad de Madrid, lo que supone que «esos ilegales han pasado por delante de los españoles».

«No vamos a dejar morir a ningún ser humano en la puerta de un hospital o de un centro de salud. Nadie va a morir en las puertas de un hospital por su situación regular o irregular. Eso es inhumano», afirmó Ayuso.