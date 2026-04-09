Galicia y otras comunidades piden la dimisión de la ministra de Sanidad por su conflicto con los médicos

Concentración de los médicos en el hospital de Lugo en el marco del conflicto por el estatuto marco, en una foto de archivo LAURA LEIRAS

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico para demandar un estatuto propio se mantiene tras el fracaso de la reunión de ayer. Este jueves los consejeros de salud mantuvieron un encuentro en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, aunque el orden del día era otro, el paro médico y sus consecuencias estuvieron muy presentes en la reunión. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que la ministra, Mónica García, se encuentra cómoda en una situación que está teniendo un impacto asistencial enorme —más de 200.000 actos asistenciales suspendidos en Galicia debido a la huelga de los sanitarios—, «polo que chegado a este punto tanto Galicia como outras comunidades nos vemos obrigados a solicitar formalmente a dimisión da ministra de Sanidad».

Mientras, la ministra ha trasladado toda la responsabilidad a los sindicatos médicos del comité de huelga, a los que acusa de bloquear el diálogo y los posibles acuerdos. «Se han desconectado de las reivindicaciones de los profesionales», que quieren avanzar y mejorar sus condiciones laborales, «y los sindicatos están echando el freno», apuntó antes de empezar la reunión del interterritorial. García aseguró que la reunión de ayer, frustrada al no aceptar el comité de huelga al mediador propuesto por Sanidad, era ya la número 26.

El bloqueo de las negociaciones tiene una repercusión clara y grave en los pacientes, la próxima convocatoria de huelga, del 27 al 30 de abril, que se extenderá también a sendas semanas de mayo y junio si no se alcanza un acuerdo.

Huelga en Galicia en primaria

Mientras, en Galicia la CIG-Saúde convocó este jueves una huelga en los centros de salud, con un seguimiento bajo según la Consellería de Sanidade. Un 1,77 % en el conjunto de la comunidad, que oscila entre el 0,65 % de la gerencia de Ourense y el 3,18 % de Vigo.