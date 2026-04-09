El estreno de tres diputados en un debate de política xeral: así vivieron una jornada «maratoniana»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los diputados Aitor Bouza (PSdeG), Nazareth Cendán (PPdeG) y Saleta Chao (BNG) relatan en primera persona su debut en un debate de autonomía09 abr 2026 . Actualizado a las 16:06 h.
El debate de política xeral que se celebra esta semana en el Parlamento gallego, justo en el ecuador de la legislatura, es el primero para tres diputados, uno por cada grupo parlamentario. Son Nazareth Cendán, del