Las comunidades y concellos que se unan al abono único de transporte deberán permanecer en él cuatro años

Un autobús interurbano con destino Ferrol, en la estación de tren de A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

Desde que anunció en diciembre la puesta en marcha de un abono único de transporte, el Gobierno dejó clara su intención de incluir en su sistema —que ya funciona desde enero— a los servicios de transporte de las comunidades y entes locales. «Cuanto más integrada esté la red de transporte público, mayores serán los beneficios para la ciudadanía», aseguró el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa en la que anunció la medida. Puente interpeló directamente a las comunidades, pero lo que faltaba en ese momento, algo que reprocharon los gobiernos autonómicos —Xunta incluida— era detallar de qué modo se produciría la adhesión de las diferentes administraciones a la tarifa plana. Ahora, tres meses después, eso se concretiza en el borrador de una orden remitida a las partes interesadas y en la que se precisan las condiciones que tendrán que cumplir para incorporarse al abono único. Por 60 euros al mes —o 30 en el caso de los menores de 25 años—, la tarifa plana permite a sus usuarios viajar en las líneas de autobús estatales y en los servicios de media distancia y cercanías de Renfe.

Si no sufre modificaciones, lo más relevante del borrador —sobre el que se pueden presentar alegaciones— es que las administraciones que adhieran sus sistemas de transporte a la tarifa plana tendrán que «mantener su participación durante un período mínimo de cuatro años». El Gobierno busca así que el sistema perdure en el tiempo y que se garantice tanto la estabilidad del sistema como «los intereses del resto de participantes y personas usuarias».

La otra clave del texto es el tipo de servicios que podrán incorporarse al abono único. Aparte de las líneas de autobús urbanas e interurbanas, el Gobierno permitirá también la integración del transporte marítimo o fluvial —como el que funciona en la ría de Vigo y que la Xunta incluye en sus bonificaciones— y de las líneas bajo demanda que funcionan en áreas rurales. Además, se podrán incluir funiculares, teleféricos y ascensores sujetos a tarifa.

La orden también regula los compromisos que deberán asumir las comunidades, ayuntamientos y consorcios de transporte durante los cuatro años que, como mínimo, permanezcan bajo el paraguas del abono único. Como ocurre actualmente en Renfe y en las compañías de autobús que prestan servicios estatales, las autoridades de transporte participantes tendrán que poner a disposición de todas las personas que lo demanden un abono nominativo que los usuarios podrán utilizar en todos los entes adheridos al sistema.

A la inversa, los prestadores del servicio también tendrán que reconocer la validez de los títulos que emitan otras empresas y tendrán que adaptar sus sistemas para validar ese método de pago y garantizar su uso eficaz por parte de los usuarios que lo adquieran. Pero para que todo lo anterior suceda, el Ministerio de Transportes también deberá poner de su parte. Según recoge el borrador de la orden, el Gobierno pondrá a disposición de los participantes una plataforma para facilitar el reconocimiento mutuo de los títulos de transporte emitidos por los demás colaboradores y garantizará que los servicios estatales cumplan las condiciones del servicio.

Compensar el impacto financiero

En el borrador de la orden sobre el abono único, el Gobierno también contempla la posibilidad de establecer un marco financiero que compense a las autoridades participantes por los «posibles impactos financieros», recoge textualmente, que la adhesión al sistema les pudiera ocasionar. El procedimiento para liquidar esas compensaciones se contemplará en los convenios firmados con las distintas administraciones.