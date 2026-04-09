El BNG exigirá a Rueda una disculpa por tratar a los trabajadores de «vagos defraudadores» y Besteiro pide una intervención inmediata en vivienda

XOAN A. SOLER

El plan anunciado este miércoles por el presidente Alfonso Rueda en el Parlamento gallego para reforzar el control en las bajas laborales se ha encontrado hoy con el rechazo frontal de los grupos de la oposición, justo en la jornada en la que los partidos con representación en la Cámara tienen que negociar propuestas de resolución que puedan ser aprobadas por el pleno en la jornada de mañana, última del debate del estado de la autonomía. Hasta un máximo de 40 tiene cada grupo. Precisamente, la viceportavoz del Bloque, Olaia Rodil, presentó las iniciativas de su grupo. En una de ellas, los nacionalistas piden que el Parlamento acuerde por resolución solicitar el jefe del Ejecutivo autonómico una disculpa institucional «ante os traballadores e traballadoras deste país por tratalos como vagos defraudadores que prolongan falsamente a duración das baixas médicas, frivolizando ademais con doenzas concretas, entre elas as vinculadas á saúde mental». La diputada nacionalista ha puesto el foco en la necesidad de reforzar el personal sanitario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El BNG presentó este jueves en el Parlamento la que es su alternativa de gobierno para situar a Galicia en la vanguardia y sacarle el «freo de man» que Rueda le tiene puesto, en palabras de Olaia Rodil. Más vivienda pública, refuerzo de la atención primaria y de la dependencia, una financiación justa o aumentar el profesorado de apoyo, figuran entre las propuestas inscritas por el Bloque para aprobarse en la última jornada del debate del estado de la autonomía.

Por su parte, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se refirió también al plan de control de bajas anunciado por Alfonso Rueda este miércoles. «Vexo ao Partido Popular obsesionado por non ler a realidade», afirmó el líder socialista, quien ve esa desconexión con la realidad en materia de vivienda y se preguntó «por que non se construíu durante os últimos 17 anos». Lo mismo dijo de la gestión sanitaria, un servicio en el que detecta un «colapso xeneralizado». Besteiro reprochó al presidente que haya hablado de «fraude nas baixas laborais». Planteó si el titular de la Xunta pretendía acusar a los trabajadores de algo o a los médicos de «non dar baixas reais». Pero concluyó que los problemas derivan de que «hai un sistema colapsado», en el que los médicos piden pruebas diagnósticas y estas se demoran y amplían la duración de las bajas. Por eso consideró «simplón» que se diga que hay fraude en las bajas y añadió que «se hai fraude haberá que actuar. Haberá que saber quen é o que comete o fraude e non simplemente lanzar unha proposta e mirar para outro lado».

Besteiro también propuso este jueves la coparticipación de Galicia en la gestión aeroportuaria y la intervención inmediata en vivienda. «Necesitamos un goberno que actúe xa», dijo. El PSdeG lleva al debate 40 propuestas de resolución para que Galicia tenga voz en la conectividad y para responder al problema real del alquiler. Los socialistas, que piden la implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial y un no a la guerra sin matices, también ponen el foco en la sanidad, donde demandan más recursos, el refuerzo de la atención primaria y el fin de la política de culpabilizar a los profesionales.

La respuesta del PP

La viceportavoz del grupo mayoritario de la Cámara, Paula Prado, en relación a las críticas nacionalistas, ha emplazado a la formación de Ana Pontón a que abandone el dogmatismo y la ideología. «Agora que volve visitar as empresas, debería falar cos empresarios e autónomos para saber cales son as súas inquedanzas», ha subrayado Prado, quien considera que existe un problema que debe ser abordado con un plan de choque. Actuaciones, ha dicho, que deben ir encaminadas a reforzar el derecho de todo trabajador y trabajadora a una baja médica cuando esté justificado. Prado, que ha presentado las 40 propuestas de resolución que su grupo llevará al pleno de mañana, ha asegurado que el debate de ayer sirvió para ver «o modelo do non do BNG e o non modelo do PSdeG». Para la diputada, pudo verse a un presidente Rueda «coa ollada no presente e tamén no futuro».