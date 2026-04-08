Rueda reprocha a la oposición falta de seriedad y acusa al BNG y PSdeG de venir con discursos escritos sin importarles lo que proponga la Xunta

XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado su réplica a los grupos de la oposición en el debate del estado de la autonomía para afear al BNG y al PSdeG su falta de seriedad por las intervenciones de sus portavoces. «Algunhas das cousas que escoitamos é difícil pensar que as digan en serio», ha reprochado el jefe de Ejecutivo autonómico, que ha acusado a Besteiro y Pontón de venir con discursos previamente escritos, sin importarle nada las políticas que pueda proponer la Xunta.

En relación a la intervención de la líder de la oposición, Ana Pontón, el máximo mandatario gallego ha asegurado que la portavoz nacionalista «nunca decepciona» y ha acusado al BNG de dar lecciones sobre alianzas internacionales cuando van «do ganchete» con Bildu. «Tan bravos aquí e tan mansiños en Madrid. Como se nota que leva aí 25 anos sen responsabilidades de goberno!», le ha reprochado a la portavoz del Bloque. «O relato político do BNG é que os galegos son parvos e renovan cada catro anos a confianza nun goberno que fai todo rematadamente mal», ha dicho Rueda. En materia industrial, el jefe del Ejecutivo autonómico ha acusado a los nacionalistas de «ser os do non por sistema».

Rueda ha respondido a Besteiro que a la gente se le pregunta cada cuatro años y que los ciudadanos han renovado la confianza mayoritaria en el PP, después de que el líder socialista asegurase que hay un empeoramiento en la vida de los ciudadanos, en un contexto marcado por los problemas de acceso a la vivienda y los problemas en el servicio público de sanidad. «Nós temos que facer moitas cousas, pero o Goberno central debería facelas tamén», ha reprochado al líder socialista en relación a la vivienda y a la postura del portavoz del PSdeG en relación al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Rueda ha animado a Besteiro a ponerse del lado de Galicia y ser valiente. «Vostede é unha persoa intelixente, e dende logo moito menos sectárea que Ana Pontón», ha dicho.

Previamente, el portavoz del grupo popular, Alberto Pazos, se refirió a la oposición en términos muy críticos. Y alertó de la polarización, de la «epidemia de intransixencia», que se cierne sobre el debate público. El diputado del PP contrapuso la transparencia de Rueda a la de Pedro Sánchez, que lleva sin comparecer en el debate sobre política general del Estado desde el año 2022. «Galicia segue a ser unha illa de estabilidade por vontade dos galegos», ha asegurado Pazos. El portavoz del grupo mayoritario de la Cámara se ha preguntado cómo se va a llegar a acuerdos con la oposición si esta no acepta el mandato democrático de los ciudadanos gallegos y, además, dibuja constantemente una realidad paralela dominada por un «relato apocalíptico que traza unha Galicia disparatada». Pazos ha asegurado que Galicia tiene una de las mejores sanidades del mundo, aunque haya margen de mejora, y ha argumentado, en referencia al fallido proyecto de Altri, que «resulta patético» ver cómo socialistas y nacionalistas se disputan la medalla de ser el responsable de que no vengan industrias a Galicia.