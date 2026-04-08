Rosa Moledo, tradutora e asesora lingüística: «''Shin-chan'' fixo marabillas co idioma»
A CORUÑA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Aposta por demostrar que se poden facer grandes producións integramente en galego: «Se tivese cartos, lanzaríame xa a producir»09 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Dei clases particulares ao comezo, pero teño pouca paciencia», conta Rosa Moledo (Mazaricos, 1969). Esta lingüista decantouse polos actores. No seu haber, «unha traxectoria que contribuíu de maneira decisiva á dignificación do galego e á