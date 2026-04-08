Pontón tilda a Rueda de «presidente do estancamento», y Besteiro critica que se enmiende a sí mismo

Besteiro y Pontón, en el Parlamento, tras la intervención de Rueda. Xoán A. Soler

Los líderes de la oposición criticaron este mediodía, en los pasillos del Parlamento, el discurso de Alfonso Rueda que abrió el segundo debate de autonomía de la legislatura. Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el dirigente autonómico es un «presidente do estancamento» sin proyecto ambicioso de país. «Non ten ningún plan de futuro, senón que simplemente vén aquí a repetir en bucle vellas receitas fracasadas, as mesmas promesas baleiras ou a facer anuncios que na maioría dos casos non se cumpren», condenó la líder nacionalista.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cree que Rueda habló «doutro país» durante una intervención en la que, según observó, se hizo una enmienda a sí mismo. «Presentou unha Galicia absolutamente irreal, non é a que percibimos todos os galegos e tódalas galegas... Fixo unha emenda á totalidade de toda a súa xestión dos dous últimos anos», expuso. Besteiro enumeró problemas en áreas a las que el presidente gallego no ofreció solución, como ante la evolución de inscritos en el registro de demandantes de vivienda pública, a quienes Rueda, aseguró, les dijo «que vaian esperando». O en sanidad, ante el aumento de las listas de espera, sobre la que envió «unha mensaxe absolutamente pobre». Lo mismo en industria y economía, política social, prevención de incendios o financiación, a la que el presidente dedicó solo «dez segundos», subrayó.

La portavoz nacional del Bloque insistió sobre la figura del «presidente do estancamento» que representa para ella Alfonso Rueda. «Preocúpame moitísimo ver como despois deste discurso ningún dos problemas que lle quitan o sono aos galegos e ás galegas van ter solución», indició ante los medios, repasando también ámbitos donde se mostró muy crítica con la gestión de la Xunta. Pontón reparó en la ausencia total de políticas de igualdad en el discurso del presidente, lo que evidenció para ella la «deriva ultra» de los populares: «Non fixo nin unha soa mención á violencia de xénero, nin unha soa mención ás políticas de igualdade, deixándonos claro a deriva ultra dun Partido Popular que nin tan sequera neste debate é capaz de nomear as mulleres».

Tanto Pontón como Besteiro tendrán 45 minutos cada uno esta tarde para contraponer sus modelos políticos frente a los del Ejecutivo autonómico. «Galiza merece máis (...) temos un proxecto ambicioso para que Galiza sexa unha das nacións máis avanzadas do mundo», avanzó la líder del BNG.

También se encargó de enfrentar ambas visiones el portavoz del Partido Popular, Alberto Pazos, quien reivindicó la «Galicia do 'si' que representa o Goberno» frente a la del «'non' que representan os que xa todos os galegos saben». «En Galicia hai normalidade política, en Galicia hai estabilidade institucional, en Galicia se aproban orzamentos todos os anos e en Galicia si se celebra o debate de política xeral», diferenció de la esfera política estatal.

Aunque sin representación en el Parlamento, el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, también rechazó el discurso de Rueda por considerarlo «feo, aburrido e insulso». Criticó las «medidas cosméticas» del presidente gallego en materia de Sanidad y pidió el cese de su conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, «pola súa manifesta incapacidade de xestión». El diputado de Democracia Ourensana, único integrante del Grupo Mixto, Armando Ojea, lamentó la intervención «autocomplaciente» del presidente autonómico y lamentó que prestase «pouca atención» a la provincia de Ourense.