Se mantiene la huelga de médicos en abril al no aceptar los facultativos el mediador propuesto por Sanidad

Concentración de médicos en contra del estatuto marco en el Hospital Montecelo en una foto de hace varias semanas ADRIÁN BAÚLDE

La ministra de Sanidad, Mónica García, confiaba tras la reunión de finales de marzo que la huelga de médicos en contra del estatuto marco se desconvocase al terminar el encuentro. Sus planes están lejos de cumplirse. Tras un contacto cordial ese 26 de marzo, el segundo intento para desbloquear el paro médico este miércoles ha hecho aguas. El encuentro ni se ha llegado a celebrar porque el comité de huelga, integrado por la CESM y sindicatos médicos de varias comunidades, entre ellos el mayoritario entre los facultativos gallegos, O´Mega, no aceptó la figura del mediador propuesta por el ministerio y que se acordó con las comunidades autónomas en el último consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Plataforma de Organización de Pacientes (POP).

Los médicos aseguran que este mediador no ha sido consensuado por las partes y además no cumple con los requisitos exigibles, ya que se trata de una entidad que representa a un colectivo directamente implicado, por legítima y respetable que sea su posición. Los facultativos lamentan que los pacientes se vean implicados en la polémica y se disculpan por los problemas que está provocando la huelga, pero insisten en que «es la última opción a la que recurrir cuando el diálogo no permite alcanzar acuerdos».

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Se mantiene por lo tanto la semana de huelga prevista del 27 al 30 de abril y sendas convocatorias en mayo y junio. Hay que recordar que los paros de febrero y marzo provocaron la suspensión de decenas de miles de pruebas diagnósticas, consultas y operaciones en el conjunto de las autonomías. Los médicos quieren un estatuto propio «que reconozca al médico su derecho a negociar sus propias condiciones laborales».

Las organizaciones sindicales recuerdan que acudirán a tantas reuniones como sea necesario siempre que se muestre una auténtica capacidad negociadora. También explican que ante las discrepancias en la interpretación y el traslado público del contenido de las reuniones, estas puedan ser grabadas para garantizar la máxima transparencia. Mientras, el ministerio asegura que el comité de huelga ha rechazado de forma reiterada todas las vías de diálogo planteadas y que «en ningún momento» ha existido voluntad de desescalar el conflicto. La próxima reunión está prevista el 13 de abril.

En Galicia O´Mega sí desconvocó a finales de marzo el paro iniciado el día 2 de ese mes en atención primaria, pero se mantiene el de la CIG-Saúde, que ha convocado mañana jueves una jornada de huelga.