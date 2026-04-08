El Gobierno seguirá adelante con el reparto de menores migrantes pese al plante del PP

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este miércoles Borja Sanchez-Trillo | EFE

Al final, la conferencia sectorial de este miércoles prevista para tratar un año más el reparto de menores migrantes no acompañados que ya se preveía bronca no llegó a celebrarse por falta de cuórum. Todas las comunidades gobernadas por el PP, excepto Ceuta, decidieron no participar en la reunión. Como en julio del año pasado, y justificando su ausencia al tratarse de una convocatoria «ilegal», vuelven a mostrar así su rechazo al modelo de acogida del Gobierno.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró que la acogida de estos niños entre todas las comunidades seguirá adelante un año más pese al intento del PP de bloquearla y su plantón este miércoles en la sectorial. Rego calificó de «absolutamente lamentable» la actitud de los populares, que cree que recurren al bloqueo porque «son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es un partido que está abrazando las tesis racistas y están en contra de los derechos de la infancia».

En la reunión de este miércoles (a la que habían acudido de manera presencial Canarias y Castilla-La Mancha y se habían conectado de forma telemática el País Vasco, Asturias, Navarra, Cataluña y Ceuta), la ministra iba a informar a las comunidades sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las autonomías y dar continuidad al reparto. Pese a no celebrarse, Rego confirmó que las comunidades se dan por informadas y eso le permite jurídicamente al Gobierno, con todos los avales, seguir con la formulación de la norma, que aseguró que irá de manera inminente al Consejo de Ministros.

El nuevo real decreto seguirá el mismo procedimiento que el anterior, según afirmó la ministra, y establecerá cuántas plazas de acogida debe tener cada autonomía en función de criterios como la población, el PIB per cápita o la tasa de desempleo. Solo cambiará, dijo Rego, el número de plazas asignadas a cada territorio «ligeramente».

Fuentes de Política Social e Igualdade aseguran que la convocatoria para esta conferencia sectorial era «ilegal», algo de lo que desde la Xunta advirtieron al ministerio la semana pasada: «Enviouse un requerimento que en ningún momento foi contestado». Justifican su ausencia en que la reunión de este miércoles, como la pasada del 17 de julio del 2025, contaba con un orden del día que no cumplía la normativa: «Aínda que a Xunta sempre asiste a todas as convocatorias deste ministerio, o certo é que Galicia non pode estar presente nunha conferencia que é ilegal». Desde Juventud e Infancia aseguran que el orden del día de la reunión se había trabajado en la comisión preparatoria y que las comunidades tenían «en tiempo y forma» toda la documentación.

Sira Rego también contestó tajante al argumento de la Comunidad de Madrid de que, pasado el plazo de un año desde la aprobación de la norma ya no hay amparo jurídico para seguir con los traslados, e invitó a la consejera del área, Ana Dávila, «a trabajar un poquito más, dejar de hacer de jueza y leerse el real decreto ley».

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1.700 traslados de menores

La ministra defendió el modelo de acogida del Gobierno creado hace un año con la reforma de la ley de extranjería como «un caso exitoso de política migratoria que puso en el centro a las personas en un tiempo muy difícil». Durante este año, el Gobierno tramitó 1.700 expedientes de menores migrantes, atendiendo, según señaló Rego, de manera singular cada realidad, mientras otras comunidades frenaban el proceso al no facilitar sus datos pese a que estaban obligados por el real decreto.

«No se ha registrado ninguna incidencia, a pesar de los bulos y de las mentiras de la extrema derecha, y de las declaraciones racistas de Vox y del Partido Popular», afirmó. El resultado de este modelo de acogida entre comunidades es que los sistemas de protección de Canarias, Ceuta y Melilla «están mejor». «Nos decían que iba a ser el fin del mundo y lo que hemos visto es que los sistemas de acogida están perfectamente equilibrados», aseguró Rego.

En Galicia, el Gobierno propuso el año pasado el traslado de 317 menores migrantes cuando en su sistema de protección ya había más de ochocientos niños. La cifra redujo prácticamente a la mitad la estimación de la que se hablaba en marzo de que la comunidad gallega tendría que acoger a más de seiscientos niños.

Hasta ahora, llegaron un centenar de ellos, la mayoría están alojados en el centro de menores migrantes que la Xunta creó en Monforte. La conselleira de Política Social, Fabiola García, criticaba un reparto «inxusto e arbitrario de menores pactado con Puigdemont e os seus socios». Se refería entonces a que ni Cataluña ni el País Vasco recibirían a ningún menor, según el ministerio dado su esfuerzo de acogida realizado hasta ahora.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya había anunciado en marzo que el Gobierno prorrogaría un año más la modificación legislativa que permitió estos traslados antes del próximo 30 de agosto, una idea que siguen sin apoyar las comunidades presididas por el PP y que incluso llegó a los tribunales, con el recurso de 11 comunidades, entre ellas Galicia, al considerar injusto el número de plazas que se le asignaban.