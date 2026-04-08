Galicia pugna con el Reino Unido, Brasil y EE.UU. por el narco que fingió su muerte

Javier Romero Doniz
Javier romero VIGO / LA VOZ

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Imagen de archivo de Sérgio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter, en un juicio en Brasil.
Imagen de archivo de Sérgio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter, en un juicio en Brasil. Deurico Ramos

La Fiscalía espera respuesta desde el 2023 a la petición de entrega de Carvalho enviada a Bélgica, donde espera sentencia, para juzgarlo por 1.700 kilos de coca

09 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Dos años y medio después de enviar a Bélgica una orden europea de detención y entrega, la Fiscalía Antidroga de Pontevedra continúa sin conocer la situación procesal del narcotraficante Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul

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