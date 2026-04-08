Galicia pugna con el Reino Unido, Brasil y EE.UU. por el narco que fingió su muerte
VIGO / LA VOZ
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La Fiscalía espera respuesta desde el 2023 a la petición de entrega de Carvalho enviada a Bélgica, donde espera sentencia, para juzgarlo por 1.700 kilos de coca09 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Dos años y medio después de enviar a Bélgica una orden europea de detención y entrega, la Fiscalía Antidroga de Pontevedra continúa sin conocer la situación procesal del narcotraficante Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul