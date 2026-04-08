Galicia pugna con el Reino Unido, Brasil y EE.UU. por el narco que fingió su muerte

Imagen de archivo de Sérgio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter, en un juicio en Brasil. Deurico Ramos

Dos años y medio después de enviar a Bélgica una orden europea de detención y entrega, la Fiscalía Antidroga de Pontevedra continúa sin conocer la situación procesal del narcotraficante Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul