La financiación local y la definición de competencias de los concellos, grandes ausencias en el discurso de Rueda en el debate de autonomía para la Fegamp

Arriba a la izquierda, Alberto Varela, presidente de la Fegamp, siguiendo el discurso de Alfonso Rueda en el debate de política xeral XOÁN REY | EFE

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha reclamado este miércoles al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que atienda mejor las necesidades de los ayuntamientos gallegos, para lo que solicitan «máis diálogo». Varela, que durante toda la jornada ha seguido el debate del estado de la autonomía desde la tribuna de invitados del Parlamento gallego, ha echado en falta que el presidente autonómico haya dedicado más atención a los municipios en su intervención.

En opinión del presidente de la Fegamp, es momento de abordar una «mellora no financiamento local e a definición de competencias» y señaló que estas cuestiones no pueden seguir siendo «as principais ausencias no discurso» de Rueda.

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«O diálogo que o presidente da Xunta reclama ao Goberno de España é o mesmo que o seu goberno ten que facilitar aos concellos galegos», ha dicho el representante de los alcaldes gallegos. En esa línea, ha recordado que la Comisión Galega de Cooperación Local aún no se ha convocado en la actual legislatura.

Respecto a la intervención de Rueda, el también alcalde socialista de Vilagarcía ha señalado que «o presidente da Xunta fixo mención, de pasada, á futura nova Lei de Administración Local de Galicia» pese a la relevancia que este texto normativo tiene para las entidades locales. Y ha afeado que no haya habido para ella el espacio necesario de diálogo entre la Xunta y los concellos. «Non parece lóxico que o municipalismo galego teña que ir ao rexistro público, cando esta futura nova lei debería clarificar o financiamento local que lle corresponde achegar á Xunta de Galicia e as competencias» de cada Administración, destacó Alberto Varela, insistiendo también en la necesidad de una financiación «incondicional necesaria para a xestión local, e non baixo a tutela da Xunta». El presidente de la Fegamp considera que la ley no va a resolver esas cuestiones.

Por otro lado, Varela ha estimado que la apuesta reiterada hoy del Gobierno gallego por el Bono Coidado no es compatible con la apuesta por el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que priorizan y dan los concellos. «Co que a Xunta vai destinar ao bono coidado poderíase resolver o problema de financiamento do SAF», indicó.

Al tiempo que destacó ese servicio como una de las cargas presupuestarias que soportan los ayuntamientos, y que a su entender debería ser asumida íntegramente por los Gobiernos autonómico y central, Varela también recordó que los concellos también pagan la gratuidad de las escuelas infantiles de la que presume la Xunta ya que las escuelas municipales no reciben «nin de lonxe» la misma financiación que las privadas, suponiendo otra carga económica para las arcas locales.

Por todo ello, el líder de la Fegamp ha abogado por lanzar un Pacto Local renovado, con «compromisos certos» sobre financiación y competencias.