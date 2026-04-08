Este miércoles entra en vigor la ley que refuerza la protección a los sanitarios frente a agresiones

Foto de archivo de una protesta en el Chuac tras la agresión a un enfermero y a un vigilante de seguridad en febrero del 2025 MARCOS MÍGUEZ

Este miércoles entra en vigor la reforma de la Lei de Saúde de Galicia, que refuerza la protección del personal sanitario y no sanitario de centros públicos y privados frente a posibles agresiones. Además, por primera vez se incluye a los técnicos del 061 en el mismo marco normativo. Una de las novedades principales es que el infractor, en caso de que se trate de un paciente, podrá ser asignado a otro médico o incluso a otro centro sanitario para proteger a la víctima. Si algún usuario realiza grabaciones en la consulta, el profesional podrá suspender la asistencia dejando constancia en la historia clínica. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló este martes en un acto en Pontevedra que se trata de una reforma «histórica» que blinda la protección de todo el personal de la sanidad, con independencia de cuál sea el centro sanitario.

Según los últimos datos que maneja el Sergas, en el 2025 se registraron casi un millar de agresiones a trabajadores de la sanidad, aunque la mayoría fueron verbales. En concreto la cifra ascendió a 945, y el personal de enfermería es el que registró más incidentes de este tipo (286).