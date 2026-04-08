Archivada la querella contra Jácome por usar recursos públicos en su televisión

El alcalde de Ourense, durante un pleno municipal. SANTI M. AMIL

Leonardo Álvarez, titular de la plaza 1 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el alcalde de la capital ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, por usar recursos públicos en su televisión privada, Auria TV.

El origen del caso está en la denuncia presentada por un exasesor del regidor, José Manuel Palacios, y la Fiscalía fue la que dio traslado al Juzgado. Se aludía a la compra de dos cámaras a cargo del Concello por valor de 8.698,04 euros, así como a la contratación como asesor del cámara de Auria TV. El juez concluye que se puede cuestionar si el Concello está dando un trato «preferencial» a la televisión del alcalde, pero dice que ese asunto debe debatirse en el pleno municipal y, si algún concejal no está de acuerdo con las decisiones adoptadas, debe recurrir a la vía contenciosa, no a la penal.