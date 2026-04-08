Alcaldes y presidentes provinciales en el público, y un exvicepresidente entre la prensa

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, conversa con la mujer de Rueda, Marta Coloret, sentada junto a la madre del presidente, Lola de Valenzuela. Xoán A. Soler

Que el debate de política xeral, o del estado da autonomía, es el pleno más importante del año en Galicia, se respiraba ya en el ambiente del Pazo do Hórreo antes de que sonase el timbre que anuncia el inicio de la sesión. Decenas de personas entre el público, fotógrafos agolpándose frente al presidente de la Xunta, corrillos de quienes llevan tiempo sin verse. Había cábalas por saber cuánto duraría la intervención de Alfonso Rueda, a quien el reglamente lo reserva la capacidad de hablar sin límite de tiempo. Como ya hizo en los dos últimos debates de autonomía y en su investidura, es decir, en las grandes ocasiones, cambió sus habituales fichas con anotaciones a mano por una tableta con las páginas del discurso.

Alteró el guion la toma de posesión de Julio Torrado como nuevo diputado del PSdeG, regresando al hemiciclo dos años después tras la renuncia de Elena Espinosa la semana pasada, pasando ahora a centrarse en sus responsabilidades en el Concello de Vigo, donde es tercera teniente de alcalde. Subió Rueda al atril para iniciar su discurso, que abrió enviando su apoyo al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, tras los «duros momentos polos que pasou a semana pasada» por la muerte de su madre.

En la fila de Gobierno, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tomaba anotaciones a pesar de que las intervenciones estaban reservadas esta mañana al presidente. También escribían en sus cuadernos Besteiro y Ana Pontón, líder del BNG, que tendrán su turno por la tarde, con 45 minutos iniciales para cada uno.

Julio Torrado promete el cargo como diputado del PSdeG, junto al socialista Aitor Bouza. Xoán A. Soler

En la tribuna de público, mayoría de cargos institucionales del Partido Popular. Había alcaldes, como el de Oroso, Alex Doval, o el de Ribadeo, Daniel Vega, diputado autonómico la pasada legislatura hasta que ganó las elecciones municipales del 2023 con mayoría absoluta. Lo mismo le ocurrió a Marta Novoa, alcaldesa de San Cibrao y vicepresidenta de la Diputación de Ourense, sentada ahora entre un público donde también estaba una de las últimas alcaldesas del PP en tomar posesión, María Sampedro, regidora de Ribeira tras prosperar la moción de censura contra el BNG. Había, además, portavoces municipales que esperan correr la misma suerte en las elecciones del año que viene, como Miguel Lorenzo, de A Coruña. Entre las últimas en llegar, ya con los últimos timbrazos avisando, la diputada nacional Ana Vázquez, en las quinielas para optar a la alcaldía de Ourense el próximo año. Ocupó la primera fila junto a los también diputados Celso Delgado y Rosa Quintana, exconselleira de Mar.

En el centro de la primera fila, la mujer y la madre del presidente gallego, Marta Coloret y Lola de Valenzuela, seguían el pleno flanqueadas por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, sentado junto al presidente del Consello Consultivo, Andrés Lago Louro, y los presidentes de las diputaciones provinciales de Pontevedra, Luis López, y Ourense, Luis Menor. Los de A Coruña y Lugo lo harán por la tarde. Y había también un exvicepresidente de la Xunta sentado en la zona noble, Xosé Luis Barreiro Rivas. Aunque él, con portátil, libreta y bolígrafo para seguir el debate, prefirió sentarse en los extremos reservados para la prensa.