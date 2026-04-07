El Viernes Santo fue el día de mejor ocupación turística en Galicia este puente

Visitantes en la muralla romana de Lugo esta Semana Santa Óscar Cela

Los alojamientos gallegos registraron una ocupación media del 72 % en los días festivos de la Semana Santa, concretamente entre el jueves y el sábado (al ser el domingo ya día de salida). Son datos del Clúster Turismo de Galicia aportados por su Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento (Simada). Las previsiones iniciales de la entidad se situaban entre el 70 y el 75 %, con las reservas de última hora.

El Viernes Santo fue el día con mejor número de viajeros que pernoctaron en la comunidad, con una ocupación del 77 %. En cuanto a la estancia media, fue de dos noches, y la media del precio por pernoctación superó los 85 euros.

Pese al tiempo un tanto inestable, la costa registró mayores porcentajes de ocupación, con valores por encima del 80 %, mientras que los destinos de interior quedaron más cerca del 70 %.

En cuanto los tipos de establecimiento, los hoteles tuvieron una ocupación del 77 %, frente a un 65 % de las casas de turismo rural.

Desde el clúster señalan, además, que los datos del Simada demuestran la importancia que las reservas de última hora tienen en la Semana Santa, «unhas das épocas do ano con maior flexibilidade na planificación das viaxes». Así, cerca del 13 % de las reservas se hicieron en el mismo día de llegada al alojamiento. Además, otro 46,5 % (casi la mitad del total) se efectuaron con una antelación de entre uno y diez días.

Los datos del clúster también indican que más del 82 % de quienes hicieron noche en alojamientos de Galicia eran turistas nacionales. El mayor número fueron precisamente residentes en alguna de las provincias gallegas que se desplazaron para hacer turismo interior durante este corto período vacacional. Tras los gallegos se colocaron los procedentes de las comunidades de Madrid, Castilla y León, País Vasco y Asturias. El turismo internacional representó cerca del 18 %, con Portugal, Alemania y Francia como principales procedencias.