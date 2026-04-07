Los usuarios de Renfe vuelven a tener problemas para reservar asientos en el eje atlántico

Usuarios en la estación de A Coruña EDUARDO PEREZ

Los usuarios de Renfe han sufrido este martes problemas a la hora de adquirir los billetes para los trenes del eje atlántico, entre Vigo y A Coruña. La compañía ha confirmado a Efe que han experimentado problemas técnicos para que los viajeros pudieran reservar sus asientos a través de los dispositivos móviles y ordenadores. La aplicación trasladaba que todos los trenes del día entre Vigo y A Coruña, desde ambas localidades, iban completos, mientras que por ordenador la venta también daba error, informa Efe. Tampoco las oficinas de Renfe en las estaciones se han librado de estos problemas, e informaban a los usuarios de que solo podían despachar billetes con unos 20 minutos de antelación respecto a la hora de salida de los trenes.

Renfe trabaja en dar solución a esos contratiempos, que coinciden con la reorganización de los servicios por las obras en la línea del Miño (Ourense-Vigo) y el reajuste del itinerario del Alvia Galicia-Cataluña, que fija su origen y destino en la estación viguesa de Urzaiz, circulará por Santiago de Compostela y tendrá nuevas paradas en Vilagarcía de Arousa y Pontevedra. Mientras, los viajeros de A Coruña tendrán que conectar con Cataluña mediante un enlace en la estación de Santiago de Compostela. Hasta ahora, el tren Galicia-Cataluña circulaba en días alternos desde Vigo y A Coruña en su recorrido por la comunidad autónoma. El Gobierno aclaró recientemente que esta solución es provisional, mientras se ejecutan las obras en la línea del Miño.

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Esas modificaciones coinciden con los trabajos que se están realizando en la nueva estación de A Coruña, así como las que se ejecutan entre Redondela y Guillarei, al sur de la provincia de Pontevedra.

La reorganización del servicio implica pequeños ajustes en los actuales trenes de enlace. Así, el Avant nocturno Ourense-A Coruña continúa prestando servicio los domingos, mientras que el servicio Avant matinal amplía su circulación de lunes a viernes y adelanta su salida a las 7:45 horas para facilitar tanto el enlace con el Alvia de Barcelona como los desplazamientos de trabajadores y estudiantes. La reorganización de Renfe se completa con la circulación de una segunda frecuencia diaria entre Vigo Guixar y Ponferrada en cada sentido.

El servicio garantiza las paradas en O Porriño, Guillarei y Redondela, donde el Alvia Galicia-Cataluña deja de parar desde este lunes y por obras que afectan de forma temporal al Tren Celta que conecta con Portugal. Por su parte, el trayecto entre Guillarei y Vigo-Guixar se realiza por carretera.