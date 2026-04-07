Los usuarios de Renfe vuelven a tener problemas para reservar asientos en el eje atlántico
GALICIA
La aplicación trasladaba que todos los trenes del día entre Vigo y A Coruña iban completos07 abr 2026 . Actualizado a las 19:22 h.
Los usuarios de Renfe han sufrido este martes problemas a la hora de adquirir los billetes para los trenes del eje atlántico, entre Vigo y A Coruña. La compañía ha confirmado a Efe que han experimentado problemas técnicos para que los viajeros pudieran reservar sus asientos a través de los dispositivos móviles y ordenadores. La aplicación trasladaba que todos los trenes del día entre Vigo y A Coruña, desde ambas localidades, iban completos, mientras que por ordenador la venta también daba error, informa Efe. Tampoco las oficinas de Renfe en las estaciones se han librado de estos problemas, e informaban a los usuarios de que solo podían despachar billetes con unos 20 minutos de antelación respecto a la hora de salida de los trenes.
Renfe trabaja en dar solución a esos contratiempos, que coinciden con la reorganización de los servicios por las obras en la línea del Miño (Ourense-Vigo) y el reajuste del itinerario del Alvia Galicia-Cataluña, que fija su origen y destino en la estación viguesa de Urzaiz, circulará por Santiago de Compostela y tendrá nuevas paradas en Vilagarcía de Arousa y Pontevedra. Mientras, los viajeros de A Coruña tendrán que conectar con Cataluña mediante un enlace en la estación de Santiago de Compostela. Hasta ahora, el tren Galicia-Cataluña circulaba en días alternos desde Vigo y A Coruña en su recorrido por la comunidad autónoma. El Gobierno aclaró recientemente que esta solución es provisional, mientras se ejecutan las obras en la línea del Miño.
Esas modificaciones coinciden con los trabajos que se están realizando en la nueva estación de A Coruña, así como las que se ejecutan entre Redondela y Guillarei, al sur de la provincia de Pontevedra.
La reorganización del servicio implica pequeños ajustes en los actuales trenes de enlace. Así, el Avant nocturno Ourense-A Coruña continúa prestando servicio los domingos, mientras que el servicio Avant matinal amplía su circulación de lunes a viernes y adelanta su salida a las 7:45 horas para facilitar tanto el enlace con el Alvia de Barcelona como los desplazamientos de trabajadores y estudiantes. La reorganización de Renfe se completa con la circulación de una segunda frecuencia diaria entre Vigo Guixar y Ponferrada en cada sentido.
El servicio garantiza las paradas en O Porriño, Guillarei y Redondela, donde el Alvia Galicia-Cataluña deja de parar desde este lunes y por obras que afectan de forma temporal al Tren Celta que conecta con Portugal. Por su parte, el trayecto entre Guillarei y Vigo-Guixar se realiza por carretera.