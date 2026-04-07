Rueda promete que la ayuda de 5.000 euros llegará a 50.000 dependientes en el 2027

Imagen del debate del estado de autonomía del año pasado SANDRA ALONSO

Hace dos años y dos días, Alfonso Rueda pronunció su discurso de investidura tras su primera mayoría absoluta como líder del PPdeG. Este miércoles, justo en el ecuador de la legislatura, el titular de la Xunta abrirá otro debate, el del estado de la autonomía, en el que hará balance de lo hecho y marcará un calendario de compromisos para los dos próximos años. Uno de ellos, adelantado ayer, es la ampliación del Bono Coidado en 10.000 personas, hasta alcanzar los 50.000 beneficiarios a finales del 2027.

El bono consiste en una ayuda de 5.000 euros para los dependientes que son atendidos en casa. Según la Xunta, el aumento de fondos para ese programa ha permitido pasar de 20.000 a 40.000 usuarios en los últimos años.

La medida es la más destacada del bloque de servicios públicos, uno de los tres que compondrán su discurso. El presidente hará el balance de esa parte, que incluye sanidad, educación y servicios sociales, con «inconformismo» y «autocrítica», explicaron fuentes de su equipo, sin obviar la «modernización» y mejora de esas áreas «con máis orzamento e servizos innovadores», adaptados a la realidad de Galicia.

Los otros bloques estarán referidos a la economía y al «camiño cara a prosperidade que quere seguir Galicia», explicaron las mismas fuentes. Esa ruta, añadieron, pasa por la innovación, la identidad propia y una mejor vertebración del territorio.

En la parte económica, el presidente repasará los retos pendientes en materia industrial y energética, las perspectivas del sector primario y las políticas para mejorar la productividad y mejorar los salarios de los trabajadores.

El concepto Galicia Calidade vertebrará los tres bloques. Esa frase, que nació hace casi 35 años en los gobiernos de Manuel Fraga como un certificado para los productos gallegos, ha sido elevada en la actual legislatura a idea y marca de país.

En palabras del titular de la Xunta, Galicia Calidade no es una etiqueta, sino «una forma de ser», «de entender la vida» y de hacer las cosas «con excelencia», que «trasciende el propio sello de reconocimiento y constituye una marca-país que engloba productos, cultura, paisaje, experiencias y emociones».

La vivienda y otros avances

El equipo de Rueda insistió en que el discurso será «propositivo e en positivo» y se centrará en un proyecto que «xa foi dando froitos» y servirá de base para «todo o que queda de década».

El presidente adelantó el lunes que «o eixo vai seguir sendo a vivenda», que elevó a «tema central» de la legislatura.

Añadió que habrá más medidas en ese ámbito, que se ha convertido en el principal problema de los gallegos y que dista de estar solucionado. En el primer trimestre del año el precio de la vivienda subió un 11,6 % en Galicia con respecto al 2025. La cifra es menor que la del conjunto de España, un 14,3 %, pero dista de ser un alivio. El aumento se produce a pesar de las distintas medidas activadas por la Xunta para facilitar la construcción de pisos.

De hecho, la Administración autonómica va casi en calendario para cumplir su compromiso de licitar la construcción de 2.688 viviendas protegidas este año. En el primer trimestre estaba previsto que se contratase la construcción de 979 y, contando las licitadas en el Consello de la Xunta del lunes, van 897.

Pero los pisos protegidos que se liciten este año aún tardarán meses en quedar listas e impactar en el mercado, por lo que es probable que el presidente lance otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda a corto plazo.

Otro de los frentes adelantados por Rueda es la productividad. Galicia es la comunidad con más trabajadores de baja. El porcentaje ha aumentado durante los últimos años a pesar de que la Consellería de Sanidade ha aplicado distintas medidas para agilizar su tramitación. En la segunda mitad del 2024 se revisaron 20.254 incapacidades temporales para trabajar y se dieron 13.684 altas.

Además de presentar sus planes para los dos años que restan de legislatura, Rueda también hará balance de lo hecho hasta ahora. No parece probable que haya acuerdos con la oposición ni sobre el pasado ni sobre el futuro. El BNG y el PSdeG pondrán sobre la mesa los problemas del sistema público de salud, la gestión de la ola de incendios forestales del año pasado o el «fracaso» del proyecto industrial de Altri. Los líderes de ambos partidos, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, acusan al PPdeG de haber incumplido el grueso de las recomendaciones aprobadas en el debate del año pasado, mientras que Rueda defiende que se ha cumplido la mayoría, igual que su programa electoral, por lo que las posiciones de partida son del todo distantes.