El plan de enseñanza híbrido de la Xunta incorporará fichas didácticas y otro material físico

CARMELA QUEIJEIRO

El programa de enseñanza híbrida de la Xunta E-Dixgal entrará el próximo curso en una segunda fase, al incorporar recursos educativos impresos y material didáctico en formato físico. La Consellería de Educación licitará este mes un contrato de 1,1 millones de euros para la adquisición de este lote del programa, cuyo objetivo, según expone la Xunta, es alcanzar un equilibrio entre las herramientas digitales y las analógicas. La introducción del material físico pretende aprovechar las potencialidades de ambos formatos mientras se reduce el uso de pantallas en edades tempranas.

La implantación de estos nuevos recursos se realizará de forma progresiva durante los próximos dos cursos, comenzando a partir de septiembre con el alumnado de quinto de primaria y extendiéndose a sexto el curso siguiente. Se estima que más de 25.000 estudiantes de los centros adheridos a E-Dixgal se beneficiarán de esta iniciativa, que ya en septiembre incorporó el libro de texto, que los alumnos utilizan de forma simultánea al ordenador y los recursos digitales.

Entre los materiales se encuentran fichas didácticas, de repaso y ampliación, y empíricas de actividades prácticas, todas adaptadas a los distintos niveles y áreas del currículo académico. Es decir, a las materias de Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Lingua Estranxeira y Matemáticas. Los nuevos recursos también incluyen soluciones accesibles mediante códigos QR, ejercicios de razonamiento crítico, retos lógicos o microactividades competenciales para solucionar las situaciones propuestas.

Para facilitar el trabajo práctico, cada aula contará con un mueble contenedor que albergará materiales manipulativos como lupas, termómetros, básculas, cronómetros, regletas y juegos didácticos, organizados para permitir el trabajo en grupos de al menos cinco alumnos.

Formación del profesorado

La dotación de nuevo material físico irá acompañada también de formación específica para el profesorado sobre el uso pedagógico del modelo híbrido, la integración equilibrada de recursos digitales y analógicos, la aplicación de metodologías activas y competenciales por parte de los docentes y el uso del material manipulativo y recursos didácticos.

Además, la Consellería de Educación indica que reforzará «aínda máis» la información que ya proporciona a las familias a través de jornadas y talleres sobre orientación en el uso responsable de tecnología, acompañamiento en el proceso educativo del alumnado y comprensión del papel de los libros de texto y de los recursos digitales.

Esta actualización del programa E-Dixgal se produce en un contexto donde el 82 % de los colegios de primaria y el 87 % de los centros de ESO ya operan bajo un modelo híbrido. El plan es voluntario, y los centros se adhieren a él o se dan de baja con autonomía.