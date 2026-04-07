El narco que fingió su muerte por un alijo en Galicia espera una pena histórica en Bélgica

Imagen de archivo de Sérgio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter, en un juicio en Brasil. Deurico Ramos

Fue militar en su país natal, Brasil, hasta que lo expulsaron por traficar. Luego, se convirtió en un magnate de la cocaína que avaló su sobrenombre: el Pablo Escobar del siglo XXI. También el abanico