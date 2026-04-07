El narco que fingió su muerte por un alijo en Galicia espera una pena histórica en Bélgica

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

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Imagen de archivo de Sérgio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter, en un juicio en Brasil.
Imagen de archivo de Sérgio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter, en un juicio en Brasil. Deurico Ramos

Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter, aguarda el fallo por 16.000 kilos de cocaína con una causa pendiente en Brasil y otra en Pontevedra por 1.700 kilos más

08 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Fue militar en su país natal, Brasil, hasta que lo expulsaron por traficar. Luego, se convirtió en un magnate de la cocaína que avaló su sobrenombre: el Pablo Escobar del siglo XXI. También el abanico

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