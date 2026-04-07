El narco que fingió su muerte por un alijo en Galicia espera una pena histórica en Bélgica
VIGO / LA VOZ
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Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter, aguarda el fallo por 16.000 kilos de cocaína con una causa pendiente en Brasil y otra en Pontevedra por 1.700 kilos más08 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Fue militar en su país natal, Brasil, hasta que lo expulsaron por traficar. Luego, se convirtió en un magnate de la cocaína que avaló su sobrenombre: el Pablo Escobar del siglo XXI. También el abanico