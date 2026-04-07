Julio Torrado tomará posesión como diputado del PSdeG en el debate de autonomía

Julio Torrado, portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, en una rueda de prensa. XOÁN REY | EFE

«Imos ver se isto é como andar en bicicleta e un non se olvida das cousas», bromeó esta mañana Julio Torrado en su regreso como diputado al Parlamento gallego. El portavoz de la ejecutiva del PSdeG se estrenó esta legislatura en la comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, aunque tomará posesión oficialmente este miércoles, antes del arranque del debate de política xeral, más conocido como debate do estado da autonomía. En su primera intervención, Torrado agradeció los saludos de bienvenida y mostró su pesar por la muerte de la concejala lucense Olga López Racamonde.

Sustituirá en el hemiciclo a Elena Espinosa, quien presentó su renuncia el pasado miércoles para centrarse en sus responsabilidades en la corporación municipal de Vigo, donde es tercera teniente de alcalde y se encarga de las áreas de Fondos Europeos, Medio Ambiente, Educación y Normalización Lingüística. La exministra durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero dio el paso a la política autonómica esta legislatura, compartiendo hasta ahora la viceportavocía del grupo socialista con Lara Méndez.

Miembro de la ejecutiva nacional, donde es portavoz y se encarga del área sanitaria, y líder del PSdeG en Vilagarcía, Torrado regresa al Parlamento gallego tras correr la lista por la provincia de Pontevedra, en la que figuraba en cuarta posición en las elecciones gallegas del 2024. Hasta entonces, y desde el 2016, fue diputado autonómico. Es doctor en psicología social e investigador, y recientemente publicó su primer ensayo, Tiro Libre. Historias de deporte para falar de política (Editorial Galaxia, 2025), donde combina su experiencia parlamentaria con anécdotas del deporte de élite para abordar la esfera política gallega actual.

Será el segundo relevo en el grupo municipal socialista esta legislatura. En septiembre del año pasado, Aitor Bouza sustituyó en el Parlamento autonómico a Julio Abalde, exrector de la Universidade da Coruña, quien dejó su escaño para convertirse en subdelegado del Gobierno en A Coruña.