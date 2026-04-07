El Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica para áreas afectadas por las borrascas en Galicia y otras doce comunidades

Foto de archivo de un área inundada por la lluvia en Padrón SANDRA ALONSO

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil (lo que antes se denominaba zonas catastróficas) a distintos territorios de trece comunidades autónomas que sufrieron daños por las fuertes borrascas del primer trimestre del año.

En concreto, se incluyen áreas donde se activaron emergencias de protección civil entre los pasados 10 de febrero y 30 de marzo. «Nos referimos, por ejemplo, a los efectos de las borrascas Nils y Therese o al incendio forestal en Sierra Espuña (Murcia), que calcinó más de 400 hectáreas», ha señalado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La declaración afecta a 13 de las 17 comunidades autónomas, incluyendo zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Extremadura, Baleares, Canarias, La Rioja, País Vasco y Murcia.

Según ha explicado la ministra, esta declaración «activa ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres». También prevé fondos para las corporación locales, para las empresas y contempla otros destinados a reparar infraestructuras municipales, redes viarias provinciales e insulares y el resto de infraestructuras públicas.