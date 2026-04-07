Galicia, de cero a cinco muertes en accidentes de tráfico en Semana Santa

Imagen del accidente de O Riós en el que murió un motorista esta Semana Santa. GUARDIA CIVIL

Galicia fue la comunidad con el mayor aumento de víctimas mortales en accidentes de tráfico en Semana Santa, al pasar del cero registrado el año pasado a las cinco muertes de este 2026. La cifra corresponde a los siniestros mortales en vías interurbanas ocurridos en el período comprendido entre las tres de la tarde del viernes 27 de marzo y la medianoche del pasado lunes, 6 de abril, en el que la Dirección General de Tráfico desarrolló el operativo especial diseñado para la primera gran operación salida del año. En el conjunto de España, Tráfico contabilizó 30 fallecidos (tres más que en el 2025), que se produjeron en un contexto marcado por un incremento del 3,2 % en el largo recorrido, con 17,3 millones de desplazamientos.

En Galicia, sin embargo, esos desplazamientos de largo recorrido por autopistas y autovías no han tenido incidencia en la siniestralidad grave. De hecho, las cinco víctimas mortales en la comunidad (dos conductores de coche, dos peatones y un motorista) se produjeron en siniestros ocurridos en carreteras convencionales y en trayectos cortos. Es en ese tipo de vías donde se concentra habitualmente la accidentalidad mortal en las carreteras gallegas.

Galicia volvió a destacar en el problema de los atropellos, ya que dos de los cinco peatones muertos en España tuvieron como escenario las carreteras gallegas, con accidentes ocurridos en Vilanova de Arousa, donde fue arrollada una mujer de 89 años que cruzaba un paso de peatones, y en Tomiño, donde murió un hombre de unos sesenta años que caminaba por el arcén y que fue alcanzado por un coche que se salió de la vía.

El siniestro mortal de moto (hubo cuatro en toda España) tuvo lugar en una carretera comarcal del municipio ourensano de O Riós. Allí perdió la vida un motorista de 48 años al salirse de la vía y golpearse contra la valla de protección lateral. Los otros dos fallecidos en Semana Santa son conductores de coche. Uno de ellos, de 90 años, se salió de la vía con su cuatriciclo en una carretera secundaria de Castro de Rei. Fue trasladado al hospital con lesiones, pero murió poco después. El otro conductor fallecido, de 31 años, tuvo el siniestro en el municipio coruñés de Coristanco, donde se salió de la vía en la carretera AC-552 y terminó chocando contra un poste de hormigón.

Pero en esta Semana Santa, la siniestralidad grave en carreteras convencionales no fue exclusiva de Galicia, ya que el 90 % de las muertes en la red viaria española se produjo en ese tipo de vías. Los expertos en seguridad vial vinculan esa situación con el exceso de confianza y con una especie de relajación en las medidas de seguridad que muchos conductores experimentan al llegar al destino tras realizar desplazamientos de larga distancia, como sucedió en este último período vacacional.

En el análisis general que la DGT hace de la accidentalidad de la Semana Santa del 2026 se destaca el aumento de muertos en atropellos, cinco más que el año pasado, y de fallecidos en colisiones frontales, traseras y múltiples. En cuanto a los heridos, hubo 123 víctimas que necesitaron ser ingresadas en un centro sanitario.

Seis comunidades sin muertes

Al contrario que lo que sucedió en Galicia, las comunidades que registraron un mayor descenso de muertes en accidentes de tráfico en esta Semana Santa respecto a la del 2025 son Cataluña, con cinco fallecidos menos, y Canarias, con tres menos. En seis comunidades (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña y Murcia), así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no se registró ninguna víctima mortal en siniestros de tráfico durante el período especial de Semana Santa.