Galicia alcanza los 800 VTC mientras registra su mínimo histórico de taxis
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Xunta remitió a los concellos casi 400 sanciones por realizar viajes urbanos y descarta revisar la normativa autonómica08 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Aunque su desembarco en Galicia fue tardío si se compara con territorios como Madrid, Andalucía o Cataluña donde llevaban años implantados, los vehículos de alquiler con conductor (VTC) han conseguido transformar en el último año