Galicia alcanza los 800 VTC mientras registra su mínimo histórico de taxis

Un vehículo de alquiler con conductor (VTC) entrando en A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

Aunque su desembarco en Galicia fue tardío si se compara con territorios como Madrid, Andalucía o Cataluña donde llevaban años implantados, los vehículos de alquiler con conductor (VTC) han conseguido transformar en el último año