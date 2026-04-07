Galicia alcanza los 800 VTC mientras registra su mínimo histórico de taxis

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Un vehículo de alquiler con conductor (VTC) entrando en A Coruña, en una imagen de archivo.
Un vehículo de alquiler con conductor (VTC) entrando en A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

La Xunta remitió a los concellos casi 400 sanciones por realizar viajes urbanos y descarta revisar la normativa autonómica

08 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Aunque su desembarco en Galicia fue tardío si se compara con territorios como Madrid, Andalucía o Cataluña donde llevaban años implantados, los vehículos de alquiler con conductor (VTC) han conseguido transformar en el último año

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