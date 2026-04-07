Galicia acogió a 96 menores migrantes no acompañados de los 317 que les asignó el Gobierno en su reparto

Un cayuco con 169 personas a bordo, entre ellas siete menores, llegó este martes a El Hierro Gelmert Finol | EFE

Hace algo más de un año, el Gobierno puso en marcha con las comunidades autónomas un modelo «solidario, objetivo y ágil» para la acogida de los menores migrantes no acompañados que colapsaban entonces los sistemas de protección de Canarias, Melilla y Ceuta. Llegaron a acoger más de seis mil niños y adolescentes, y para dar respuesta a ese hacinamiento, el Ejecutivo acordó un reparto que llegó a los tribunales, con el recurso de 11 comunidades, entre ellas Galicia, al considerar injusto el número de plazas que se le asignaban.

Ahora, mientras la llegada de migrantes en pateras o cayucos a las islas sigue a la baja, el Gobierno quiere prorrogar ese sistema. Este miércoles reunirá a las comunidades en una conferencia sectorial para abordar la continuidad del modelo de acogida de los menores tras algo más de un año de funcionamiento, una prórroga a la que ya se han opuesto algunas comunidades como Madrid, que asegura que no va a acoger a más niños. En ese reparto decretado por el Ejecutivo, Galicia tenía que acoger a 317 niños. De ellos, fueron 96 los menores que llegaron al sistema de protección gallego.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presidirá este miércoles por la mañana una nueva reunión que no escapará de la polémica y de la bronca, como muchas de las celebradas por este tema el año pasado. Continúan las discrepancias entre el Gobierno y las comunidades más afectadas por la presión migratoria, como Canarias, y otras presididas por los populares.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció el 19 de marzo que el Gobierno prorrogará un año más la modificación legislativa que permitió estos traslados antes del próximo 30 de agosto, una idea que apoya Canarias, pero no algunas comunidades presididas por el PP. Mientras, desde marzo, continuó el procedimiento de derivaciones, según precisaron a Efe fuentes de Política Territorial.

La reforma de la ley de extranjería obligó a que todas las autonomías acogieran a menores migrantes para aliviar el colapso de los recursos de las zonas de llegada. El pasado 18 de marzo cumplió un año, y en este tiempo, a pesar de la oposición por parte de muchas comunidades, se trasladaron más de mil niños y adolescentes.

La consejera del área en las islas, Candelaria Delgado, aseguró que en la reunión del miércoles recordará al resto de autonomías que los niños que migran solos y llegan a fronteras como las islas «son de todos los españoles». Este martes llegaron seis menores migrantes a El Hierro en un cayuco con más de cien personas a bordo.

El lunes, la consejera madrileña, Ana Dávila, envió una carta al Gobierno rechazando nuevos traslados porque, a su juicio, no hay cobertura jurídica para ello al haber expirado los plazos y advirtió que emprenderá acciones legales si el Ejecutivo intenta prorrogar el sistema.