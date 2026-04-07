El Falcon de Pedro Sánchez hace prácticas en el aeropuerto de Vigo

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

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La aeronave realizó tres pasadas sobre la pista de Peinador y su tripulación se ejercitó con el sistema de ayuda a la navegación con baja visibilidad

07 abr 2026 . Actualizado a las 19:43 h.

El avión del presidente del Gobierno sobrevoló Vigo y media provincia de Pontevedra de manera reiterada al mediodía de este lunes. El Falcon 900 de las Fuerzas Aéreas Españolas trazó tres círculos concéntricos entre Tomiño

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