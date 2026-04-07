Edymar Brea, atleta: «Un maratón no se prepara en un mes, es un error»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Se dedica profesionalmente al atletismo y escapa del postureo que hay en Strava: «No veo los tiempos que hacen los demás, me centro en lo mío. Eso me da un poco de pereza»08 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En un mundo en el que parece que si no publicas un entrenamiento en las redes sociales no cuenta, Edymar Brea (Valencia, Venezuela, 1997) escapa de esas modas. Ella, que se dedica profesionalmente al atletismo