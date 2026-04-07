Edymar Brea, atleta: «Un maratón no se prepara en un mes, es un error»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Edymar Brea, en la meta de la media maratón de A Coruña
Edymar Brea, en la meta de la media maratón de A Coruña ANGEL MANSO

Se dedica profesionalmente al atletismo y escapa del postureo que hay en Strava: «No veo los tiempos que hacen los demás, me centro en lo mío. Eso me da un poco de pereza»

08 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En un mundo en el que parece que si no publicas un entrenamiento en las redes sociales no cuenta, Edymar Brea (Valencia, Venezuela, 1997) escapa de esas modas. Ella, que se dedica profesionalmente al atletismo

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