Convocadas las ayudas de la Xunta a la compra de viviendas protegidas o ubicadas en centros históricos

Vivienda protegida construida en Santiago, en una foto de archivo PACO RODRÍGUEZ

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la convocatoria de las ayudas de la Xunta de este 2026 para adquirir viviendas protegidas o también viviendas ubicadas en centros históricos. La primera línea está dotada con 1,5 millones de euros, e incluye como novedad las viviendas de protección autonómica de régimen concertado, que son las que alcanzan mayor precio y son accesibles a umbrales de renta más altos. La segunda tiene un presupuesto inicial de medio millón de euros. En ambos casos, las viviendas deben ser residencia habitual y permanente de quien pida la ayuda, y haber sido adquiridas después del 15 de octubre del 2025.

La cuantía máxima de la subvención estará limitada al 20 % del precio de compra del inmueble (sin incluir gastos de gestión ni impuestos). Con todo, hay topes en función de la modalidad de ayuda y el tipo de vivienda, siendo el mayor importe los 20.000 euros que pueden obtener los compradores menores de 36 años que adquieran una casa o piso en los municipios marcados como de precios más altos.

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El plazo para pedir las ayudas se abrirá la semana próxima, el 15 de abril (cinco días hábiles desde el siguiente a la publicación de la resolución en el DOG) y estará activo hasta el 15 de octubre, salvo que el crédito se agote antes. Se concederán por concurrencia no competitiva, es decir, por orden de petición (siempre que se cumplan los requisitos) hasta acabarse el presupuesto.

Para acceder a las ayudas por compra de vivienda en cascos históricos, los ingresos anuales de la unidad familiar no pueden superar 6,5 veces el Iprem, tomando como referencia el del año 2025 (indicador que se mantiene congelado desde los Presupuestos Generales del 2023, al no haberse aprobado nuevas cuentas desde entonces). Es decir, 3.900 euros brutos al mes.

En el caso de las viviendas protegidas, deben cumplirse los requisitos de ingresos que exigía la normativa vigente en el momento de su adquisición, que en el caso más alto, el de las concertadas, es de esos mismos 3.900 euros brutos al mes.

En esta convocatoria del 2026, los dos programas de ayudas están financiados íntegramente con fondos autonómicos.