El cambio de ancho en las vías gallegas dependerá de la presión que ejerza Bruselas sobre el ADIF

El tren laboratorio Séneca, circulando al lado del cambiador de ancho de Taboadela, a 16 kilómetros de Ourense MIGUEL VILLAR

La política actual del ADIF respecto a un eventual cambio de ancho —del ibérico al internacional— en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia es absolutamente inmovilista. Lo demostró cuando surgió este debate una vez puesto