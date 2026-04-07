El cambio de ancho en las vías gallegas dependerá de la presión que ejerza Bruselas sobre el ADIF
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El administrador ferroviario sigue con su plan inmovilista pese al interés de la UE en la migración a la medida internacional07 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La política actual del ADIF respecto a un eventual cambio de ancho —del ibérico al internacional— en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia es absolutamente inmovilista. Lo demostró cuando surgió este debate una vez puesto