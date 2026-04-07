Calcinadas ya 900 hectáreas en los incendios de Ponteareas y Carballo

Zona calcinada en Caión por el incendio iniciado este lunes ANA GARCÍA

Los incendios originados este lunes de viento y altas temperaturas en los concellos de Ponteareas (Pontevedra) y Carballo (A Coruña) suman ya una superficie calcinada de unas 900 hectáreas, según los últimos datos proporcionados por la Consellería de Medio Rural y recogidos hasta las 14.45 horas de este martes. El que afecta a Carballo y A Laracha sigue estabilizado, mientras que el que se extiende ya por los concellos de Ponteareas, Pazos de Borbén y Mos se ha dado por controlado. Este último ha dejado los momentos de más tensión, ya que la Consellería de Medio Rural se vio obligada a activar la situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas al núcleo de O Galleiro, en Pazos de Borbén. También en el norte se desalojó por precaución a los vecinos de media docena de casas situadas en la carretera que une Carballo y Caión, aunque sin llegar a decretar el nivel de alerta.

El fuego que afecta al sur de la provincia de Pontevedra se originó el lunes hacia las tres menos cuarto de la tarde en la parroquia de Ribadetea, y las condiciones meteorológicas favorecieron que se expandiera, alcanzando áreas de tres municipios distintos. El incendio se acercó a una zona habitada en O Galleiro, lo que hizo decretar el nivel de 2 de alerta por posible riesgo directo para la población, aunque se pudo desactivar pasada la medianoche.

Casi 24 horas después de iniciarse, a las 14.34 de este martes, este incendio se ha dado por controlado. Según las últimas mediciones disponibles, de carácter provisional, han ardido al menos 750 hectáreas. Para luchar contra este fuego se han movilizado en las últimas horas seis técnicos, 18 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones.

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, destacó que el viento fue uno de los principales factores que complicaron la situación. También informó de que, por precaución, llegó a desalojarse a un hombre con movilidad reducida que reside en el lugar de Mouro. Sobre las causas del incendio, aún no están confirmadas, aunque la regidora apuntó como hipótesis el incendio de un tractor.

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150 hectáreas en Carballo y A Laracha

Más al norte y en la costa, hasta el momento han ardido 150 hectáreas por la conjunción de dos incendios iniciados hacia el mediodía: uno la parroquia de Noicela, en Carballo, al que se unió otro localizado en la limítrofe parroquia de Caión, en A Laracha. El hecho de que hubiera varios focos, unido al calor y al fuerte viento de la jornada del lunes complicaron las labores de extinción, aunque las llamas se dieron por estabilizadas hacia las nueve menos diez de la noche, y así continúan según la última información de Medio Rural.

Aunque en este caso no se decretó nivel de alerta 2, sí se evacuó a a una treintena de vecinos de media docena de casas y se cortó en varias ocasiones la carretera provincial que comunica Carballo con Caión. Un cámping abierto en la zona también estaba preparado por si hubiera que evacuar o luchar contra las llamas.

Según informa la Xunta, para tratar de parar estos incendios se movilizaron cuatro técnicos, 14 agentes, 20 brigadas, 17 motobombas, una pala, tres unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones. De hecho, quienes disfrutaban de la tarde de calor en la cercana playa de Barrañán, en Arteixo, pudieron comprobar como los aviones tipo Canadair sobrevolaban sus cabezas para colaborar en las labores de extinción.

Según informan desde La Voz en Carballo, hace menos de dos semanas ya hubo sendos incendios en la misma área.

También el lunes tuvieron que movilizarse en Ferrol los servicios de prevención y extinción de incendios por un fuego que obligó a cortar, durante dos horas y media, el acceso a la ermita de Chamorro en plena romería. Se inició alrededor de las tres de la tarde, y la Policía Local advertía de la importante «cantidad de humo» que se concentró en la zona, aunque algo después el fuego se daba por controlado.