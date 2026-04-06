La Xunta autoriza una línea directa de autobús entre Lugo y Ferrol

El Gobierno gallego autorizó la licitación de una nueva concesión de transporte de pasajeros entre A Coruña, Ferrol, Ortigueira, Viveiro, Vilalba y Lugo con un presupuesto de 2,7 millones de euros. Entre sus principales novedades destaca la creación de una línea directa entre Ferrol y Lugo con parada en As Pontes. Está previsto que el servicio cuente con más de 8.500 usuarios al año.

La nueva línea amplía la cobertura de la red de conexiones directas entre las urbes gallegas impulsada por la Xunta, que fue inaugurada hace un año con una conexión entre A Coruña y Lugo.