Los datos confirman que la Semana Santa fue «descafeinada en Sanxenxo»: la ocupación hotelera se situó en el 73 % pese al sol

Mañana de sol este Jueves Santo en la playa de Silgar, en Sanxenxo SERGIO SUEIRO

La ocupación hotelera en Sanxenxo esta Semana Santa estuvo en un 73,36 %, una cifra que está 21 puntos por encima de la alcanzada el año pasado cuando la lluvia y el frío aguaron la primera cita vacacional del 2025. Ahora en el año en curso y pasada la Semana Santa, la sensación es algo agridulce para los hoteleros, que habían puesto su esperanza en que la certeza de que el sol iba a brillar en lo alto atraería a más clientes. El presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martínez, explicó que con Semana Santa se ha abierto la temporada fuerte de visitantes en la villa, pero añadió que la primera cita vacacional fue «un tanto descafeinada».

Según el balance del CETS, «el buen tiempo y las reservas de última hora marcaron la evolución de la primera prueba del sector turístico de Sanxenxo del año. La Semana Santa termina con los deberes cumplidos, pero con cierta sensación de que podrían haberse alcanzado mejores registros de ocupación». Los hoteles de dos y cuatro estrellas registraron un 80,08 % y un 79,38 % respectivamente, seguidos por los apartamentos turísticos, con un 76,84 %. Los hoteles de una estrella llegaron al 72,41 % y los de tres al 58,11 %. Los cámpings se quedaron cerca de la mitad de las plazas ofertadas, con una ocupación media del 48,75 %, «casi 40 puntos más que el año pasado en que la lluvia les dejó prácticamente sin trabajar».

En su evaluación del inicio de la temporada, Alfonso Martínez sostuvo: «La marca Sanxenxo sigue demostrando su fortaleza. Somos un destino consolidado de calidad y de referencia para el noroeste peninsular y eso se ha notado a la hora de volver a recibir un enorme número de visitantes, procedentes en su mayoría del propio mercado interino y también del nacional, además del portugués, que son fieles a nuestro destino». Martínez incidió que en hay que «seguir trabajando en un calendario de actividades que nos permitan mantener el peso y la relevancia de nuestro destino».

Desde el punto de vista de los hoteleros, «hemos superado con éxito este primer hito del año, nos ha acompañado el buen tiempo y las reservas de última hora nos han permitido superar una ocupación del 70 %, pero las condiciones eran propicias para haber superado esa cifra y las buenas perspectivas no se vieron cumplidas». Martínez animó al sector a esforzarse para mejorar las cifras de cara al próximo verano.

Por último, el presidente del CETS quiso destacar «el buen trabajo del sector y la consolidación del destino a lo largo de los años como sinónimo de calidad y buen hacer, lo que convierte a Sanxenxo en un destino ideal para el viajero mayoritariamente nacional que decide apostar por este municipio para el verano».

Por su parte, en Aviturga, la asociación que agrupa a las viviendas de uso turístico, su presidenta Dulcinea Aguín destaca la buena afluencia de clientes, cifrando en un 70 % la ocupación en esta modalidad alojativa. Aguín subraya que esta Semana Santa fue «estupenda» para este sector y que el perfil de los turistas fue «de familias, grupos de amigos, grupos de jubilados y mucha gente de en torno a 30 años».

Para Aguín, Galicia es «un destino térmico en el sentido de que la temperatura es muy buena, porque es agradable de día y refresca por la noche». Entiende que también es «un paraíso por descubrir» y que en Semana Santa los visitantes «quieren desconectar de la rutina» y se interesan mucho por la oferta de turismo de naturaleza, gastronómico y de descanso.