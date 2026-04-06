Rueda eleva la vivienda a «tema central» de la legislatura y anuncia nuevas medidas para abordarlo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sandra Alonso

Alfonso Rueda adelantó este lunes parte de las líneas estratégicas de su discurso de apertura en el debate de política general, que comenzará este miércoles a las 10.00 horas en el Parlamento de Galicia. El presidente de la Xunta afirmó «o eixo vai seguir sendo a vivenda». Es el principal problema de los gallegos, según las encuestas de Sondaxe, e insistió en que habrá «novidades» para abordar lo que ya califica como el «tema central» de la presente legislatura.

Rueda también afirmó que avanzará propuestas para «ampliar as coberturas de carácter social» y también novedades en materia fiscal: «Queremos seguir. Xa saben o que digo sempre, a nosa intención é non subir impostos se podemos baixalos». Además, el titular del Gobierno autonómico también adelantó que abordará medidas para mejorar la productividad y prevenir problemas futuros. Galicia es hoy la comunidad española con más trabajadores de baja por enfermedad, cuyo número ha aumentado de forma sostenida.

El presidente también afirmó que hará «balance» de lo hecho en los dos primeros años de la legislatura, con el fin de «constatar que ao que nos comprometemos o facemos, e que si algunha cousa non se pode facer tamén somos responsables e hai que explicar cales son as circunstancias» porque, en todo caso, se están empleando recursos de los gallegos.

Rueda también confirmó que explicará su proyecto para los dos próximos años. Subrayó su compromiso de cumplir el programa electoral con el que se presentó a la reelección en el 2024, pero añadirá «novedades derivadas do devenir diario e das circunstancias que van aparecendo, de novos problemas que hai que solventar».

El presidente también destacó la «normalidade institucional» que supone la celebración año tras año del debate de política general, igual que la aprobación de los presupuestos, una situación que comparó con la del Gobierno central.

En la misma línea, ante las críticas de la oposición por supuestos incumplimientos de las propuestas aprobadas hace un año, Rueda afirmó que se han implantado «o 85 %» y aún quedan dos años de legislatura.

Recordó que BNG y PSdeG tienen derecho a hacer críticas, incluso aunque las hagan «sen coñecer as propostas» que presentará ante la Cámara. Pero ironizó diciendo que a los nacionalistas «xa lles gustaría ter o mesmo nivel de cumprimento do programa polo que apoiou a investidura de Pedro Sánchez, que segue todo sen facer a día de hoxe».