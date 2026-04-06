Retiran la barrera artificial creada en la laguna de A Frouxeira tras el Prestige
FERROL / LA VOZ
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La Xunta da por concluidos los trabajos para liberar este espacio natural de Valdoviño de una hilera de piedras que ya no cumplía función alguna06 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los intentos desesperados por evitar que las manchas de fuel procedentes del Prestige entrasen en la laguna de A Frouxeira, en el municipio coruñés de Valdoviño, llevaron a instalar, en aquel noviembre del 2002, una