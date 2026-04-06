Retiran la barrera artificial creada en la laguna de A Frouxeira tras el Prestige

La laguna de A Frouxeira después de retirar las piedras que se habían colocado como barrera artificial José Pardo

Los intentos desesperados por evitar que las manchas de fuel procedentes del Prestige entrasen en la laguna de A Frouxeira, en el municipio coruñés de Valdoviño, llevaron a instalar, en aquel noviembre del 2002, una