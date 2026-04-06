Retiran la barrera artificial creada en la laguna de A Frouxeira tras el Prestige

Antía Urgorri Serantes
ANTÍA URGORRI FERROL / LA VOZ

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La laguna de A Frouxeira después de retirar las piedras que se habían colocado como barrera artificial
La laguna de A Frouxeira después de retirar las piedras que se habían colocado como barrera artificial José Pardo

La Xunta da por concluidos los trabajos para liberar este espacio natural de Valdoviño de una hilera de piedras que ya no cumplía función alguna

06 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los intentos desesperados por evitar que las manchas de fuel procedentes del Prestige entrasen en la laguna de A Frouxeira, en el municipio coruñés de Valdoviño, llevaron a instalar, en aquel noviembre del 2002, una

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