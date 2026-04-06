El PSdeG lamenta que Galicia siga con más espera en la sanidad y más presión en la vivienda

Lavandeira jr | EFE

La viceportavoz del grupo socialista, Lara Méndez, ha cuestionado este lunes el balance presentado por el PP de cara al debate del estado de la autonomía y ha advertido de que el supuesto cumplimiento del 85% de las 53 propuestas aprobadas en el anterior debate «non responden á realidade», porque, detalló, hasta un 32% de las medidas que el Gobierno gallego da por cumplidas se limitaron a peticiones o cartas dirigidas al Ejecutivo central. «Non se pode presentar como execución o feito de enviar unha carta ou reiterar unha demanda. Iso non resolve os problemas nin cambia a vida da xente», señaló la diputada.

Méndez advirtió de que este criterio desvirtúa el balance y permite al Gobierno gallego construir una imagen de cumplimiento que no se corresponde con los resultados. A su juicio, el contraste se hace especialmente evidente en las competencias propias de la Xunta, donde, dijo, no hay margen para derivar responsabilidades. En sanidad, recordó que el propio Ejecutivo autonómico reconoció el incremento de las listas de espera y que los documentos internos del Sergas apuntan a que la demora quirúrgica no experimentará avances en el corto plazo. A esto añadió situaciones como la paralización durante más de un año del servicio de reproducción asistida o la insuficiencia de recursos en salud mental, ámbitos nos que, segundo afirmó, «non hai unha resposta á altura do problema xa que no segundo caso falamos de 21 prazas de psicólogo para unha poboación de 2,7 millóns de personas».

En vivienda, Méndez puso el acento en un escenario que definió como «cada vez máis tensionado», con un incremento significativo de los precios y con una demanda pública que se acerca a las 31.000 personas inscritas. Cada mes, dijo, se incorporan cientos de familias más a ese registro, el que evidencia que estamos ante un problema estructural, no coyuntural, advirtió. Frente a esta realidad, consideró que las políticas de la Xunta no están teniendo capacidad de respuesta suficiente, tanto por su alcance limitado como por la falta de medidas de carácter estructural. «Non se pode falar de cumprimento cando o problema segue crecendo e as solucións non están chegando na escala necesaria», afirmó.

En el ámbito local, Méndez advirtió de que la situación del Servizo de Axuda no Fogar refleja «un modelo tensionado durante anos por unha financiación insuficiente». A su juicio, el acuerdo de mínimos anunciado por la Xunta no responde a una planificación estructural, sino a una necesidad inmediata de los ayuntamientos de evitar el colapso del sistema.