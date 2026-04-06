El Parlamento gallego condecora a las pioneras en la lucha por la igualdad

Foto de familia de las premiadas con el presidente y los miembros de la Mesa del Parlamento. Paco Rodríguez

Han transcurrido ya tres décadas desde que nueve diputadas autonómicas de la cuarta legislatura participaron en la conferencia mundial de la mujer en Pekín, adonde llevaron el acuerdo unánime que las fuerzas parlamentarias habían alcanzado en la primera comisión de igualdad del Parlamento de Galicia, encaminado a combatir la discriminación por razón de género con planes de igualdad. Un paso pionero para situar en la agenda de las políticas públicas una cuestión que, mucho tiempo después, sigue de máxima actualidad.

María Xosé Ares Casal, María Teresa Fernández Piñeiro, María Fernanda Cerviño Villaverde, Elisa Madarro González y Pilar Pedrosa González de Castejón, del Grupo Popular; María Xosé Porteiro García e María Antonia Álvarez Yáñez, del Grupo Socialista, y María Pilar García Negro y Olaia Fernández Davila, del BNG, recibieron este lunes la medalla del Parlamento, que se otorga coincidiendo con el aniversario de la promulgación del Estatuto, que cumple 45 años.

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La condecoración se le otorgó también a la exconselleira Manuela López Besteiro, que, como diputada en la tercera legislatura, impulsó desde el Parlamento la creación del primer departamento con rango de dirección xeral en la Xunta dedicado a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. «Trinta anos despois, o feminismo é xa un elemento do catálogo democrático; na fachada e no tellado hai avances, con mulleres en cargos e mulleres empresarias, pero no interior do edificio aínda reina a división sexual do traballo», sostuvo la nacionalista García Negro sobre los muchos retos pendientes.

Su mensaje también lo compartió María Xosé Porteiro, del Grupo Socialista, que recordó que hace 30 años Galicia llevó al mundo un mensaje desde la unidad política: «É importante que o futuro non se pareza ao pasado».

«Aínda hoxe merece a pena ler o que se dicía na lei de igualdade do 2004 sobre a prostitución, e como aínda hoxe están vixentes cousas que creamos hai moito tempo, como os centros de información á muller», sostuvo una emocionada Manuela López Besteiro, que tuvo palabras de recuerdo para las dos diputadas de su grupo ya fallecidas y que fueron condecoradas a título póstumo, Elisa Madarro y Pilar Pedrosa.

La ceremonia, a la que asistieron Alfonso Rueda y el Gobierno gallego casi en pleno, la cerró el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. «Pequín foi un punto de partida, e o traballo das mulleres que hoxe reciben a medalla, un exemplo para a continuidade do esforzo de todas as mulleres que loitaron pola liberdade e fixeron posible a Galicia de hoxe», dijo.