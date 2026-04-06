El Observatorio contra la Violencia de Género advierte que «no es posible» un seguimiento especial de maltratadores reincidentes tras cumplir su pena

La magistrada del Poder Judicial y vocal del Observatorio Esther Erice Carlos Luján | EUROPAPRESS

Para la magistrada en el Consejo General del Poder Judicial y expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género Esther Erice, «no es posible» un seguimiento especial de maltratadores reincidentes una vez que cumplen su condena. Sus declaraciones dan respuesta a la propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que reclamaba un seguimiento «muy particular» de los agresores reincidentes de violencia machista cuando quedan en libertad. «Nuestro ordenamiento jurídico y el de los países de nuestro entorno sanciona hechos y valora la peligrosidad, pero esta no es determinante de que esta persona una vez cumplida su pena no tenga ninguna otra medida de carácter jurisdiccional, salvo en el caso de prisión permanente revisable», señaló en una entrevista con Europa Press.

Ana Redondo propuso hace unas semanas que no se puedan aplicar penas alternativas como trabajos comunitarios a los agresores y asesinos reincidentes, a los que se les deberá hacer un seguimiento «muy particular» cuando sean puestos en libertad. Para Erice, «hay margen de actuación» mientras dura el procedimiento y el cumplimiento de la condena; una vez la persona cumple su pena, se cierra esa posibilidad.

En lo que va de año, 14 mujeres (una de ellas vecina de Mos) y tres niños fueron asesinados por violencia de género. Erice reconoció que se trata de un inicio de año «muy duro», pero que tres meses es un período «francamente corto» para que resulte «significativo», por lo que, según la magistrada, será necesario esperar al balance anual para evaluar si existe un incremento consolidado. Igualdad activó un plan de actuación ante los últimos asesinatos machistas de este año, con uno cada cinco días, y está en contacto con el Observatorio.

Según Erice, ya se celebraron varias reuniones técnicas previas para analizar los casos «uno a uno» y estudiar qué ha fallado y dónde puede actuarse. Y de estos encuentros se desprende una conclusión central: la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004 «todavía no está implementada totalmente en todos los extremos» más de veinte años después de su aprobación, según aseguró Erice, que pidió que se aplique «en su totalidad».

La magistrada insistió en que la respuesta no puede limitarse a juzgados, tribunales y policía. La ley, según señaló, contempla una intervención integral que incluye a sanidad, servicios sociales y otros ámbitos capaces de detectar situaciones de riesgo antes de que lleguen a los tribunales. «Nosotros hablamos hoy del ámbito jurisdiccional, de juzgados, tribunales o trabajo policial, pero es que la ley tiene mucho más, implica mucho más, hay otros sectores imprescindibles para un buen enjuiciamiento de colaboración», afirmó Erice. También destacó la importancia de registrar indicios de violencia en historias clínicas o sociales, ya que esos datos pueden convertirse en pruebas judiciales. Y planteó la necesidad de clarificar los límites entre la confidencialidad profesional y la obligación legal de comunicar situaciones de riesgo.

Órdenes de alejamiento

Respecto a la propuesta de la ministra de Igualdad de establecer una distancia mínima de 350 metros en las órdenes de alejamiento, para Erice no existe una solución única válida para todos los casos. Según explicó, la eficacia de estas medidas depende del nivel de riesgo, de las circunstancias personales de las partes y de los factores territoriales como la cobertura tecnológica de los dispositivos de control: «Hay supuestos en los que con esa distancia es suficiente, y otros, según el riesgo, que no lo es y quizás hay que tomar otro tipo de medidas en base a la gravedad del caso y los dispositivos con los que contamos».

Para mejorar la toma de decisiones judiciales, el Observatorio está elaborando un mapa de zonas con baja cobertura de telecomunicaciones que permita ajustar las medidas de seguridad a cada territorio. Un estudio que aún no ha concluido, según precisó Erice. Sobre el anteproyecto de ley de medidas contra la violencia vicaria, la vocal del Poder Judicial explicó que el primer borrador que modificaba el Código Penal no salió adelante, pero acaba de llegar al Consejo un nuevo texto.

Respecto a los hijos de víctimas mortales de violencia machista, la magistrada apostó por acompañarlos hasta que alcancen una verdadera independencia personal y profesional. «Su situación no es idónea y hay que apoyarla, tanto en cuidados como económicamente, hasta que gocen de una independencia, deberían ser, creo yo, acompañados», afirmó.

Una víctima mortal cada siete días

La violencia de género causó la muerte de una mujer cada siete días en el 2025 y cada seis días desde el 2003, según el último informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja, correspondiente al año pasado, publicado la semana pasada por el Observatorio. Según este documento, cerca del 80 % de las víctimas asesinadas el año pasado convivían con su agresor y muchas no habían presentado denuncia previa. Para Erice, denunciar puede exigir «una heroicidad» a mujeres que llevan años sufriendo violencia y carecen de apoyo suficiente.

«Eso cruzado con los datos de que la mayoría de ellas tienen hijos y muchas, menores, también nos cuestiona sobre la cobertura social y económica de estas mujeres. Hay situaciones en las que se exigiría una heroicidad para interponer una denuncia. Esto en alguien que ha llevado un proceso de violencia, porque la mayoría denuncian cuando tienen más de cinco años de vivencia negativa. Entonces esas personas están ya afectadas. Si además de afectadas carecen de cobertura para dar este paso, yo creo que es una cuestión que habría que revisar», insistió.

Erice señaló un dato «esperanzador», ya que desde el 2015 se aprecia una tendencia descendente en el número anual de mujeres asesinadas. «Las medidas adoptadas, que han sido muchas, sobre todo en el ámbito policial y jurisdiccional, sí que han tenido un efecto porque sí que vamos bajando en las cifras», afirmó. Igualmente insistió en que los asesinatos machistas son «un fracaso social», aunque las cifras bajen.