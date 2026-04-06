La muerte de Olga López Racamonde supone otro mazazo en el PSOE de Lugo

Olga López Racamonde, entrando con el alcalde, Miguel Fernández, a su último pleno, el 6 de febrero, cuando acudió después de salir del hospital LAURA LEIRAS

El fallecimiento de Olga López Racamonde supone un nuevo mazazo para el PSOE de Lugo, que ha perdido en trece meses a tres personas de dilatada trayectoria, tanto en el partido como en la defensa