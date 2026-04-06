La muerte de Olga López Racamonde supone otro mazazo en el PSOE de Lugo
LUGO / LA VOZ
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El alcalde, Miguel Fernández, deberá volver a recomponer a un grupo mermado por el fallecimiento ya de tres compañeros, la marcha de María Reigosa como no adscrita y la sombra de una moción de censura07 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El fallecimiento de Olga López Racamonde supone un nuevo mazazo para el PSOE de Lugo, que ha perdido en trece meses a tres personas de dilatada trayectoria, tanto en el partido como en la defensa