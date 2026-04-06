Estabilizados los incendios de Ponteareas y Carballo, que suman 750 hectáreas calcinadas

Vista del incendio desde el núcleo de Caión sobre las 16.25 horas Patricia Blanco

En un lunes con viento y temperaturas más propias del verano, el recuerdo de los incendios del verano estuvo muy presente en Galicia. Unas 750 hectáreas ardieron en dos incendios forestales y lo peor estuvo en Pazos de Borbén, donde Medio Rural se vio obligada a decretar la situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas al núcleo de O Galleiro. Allí llegó el fuego de un incendio que se inició en Ponteareas y que se llevó por delante 400 hectáreas según daros de la Xunta. La situación de alerta 2 fue desactivada pasada la medianoche y esta mañana la consellería ha dado por estabilizados ambos focos. En estos momentos, están prohibidas hasta nuevo aviso las quemas de restos forestales debido a las condiciones meteorológicas.

Las llamas se empezaron a propagar a las 14.47 horas en Ribadetea, en Ponteareas, y el frente seguía activo y sin controlar al cierre de esta edición. Pese a la gravedad de la situación, y aunque el fuego se desató, no fue preciso practicar desalojos porque el viento cambió de dirección. En el operativo participaron durante toda la jornada 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, dos palas, cinco helicópteros y seis aviones.

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, explicó que los medios estaban «intentando controlar» el fuego, pero apuntaba que la situación estaba «complicada» por el viento. Aunque en un primer momento apuntaba a la hipótesis de que se había ocasionado por el incendio de un tractor, matizó después que esta causa todavía no está confirmada. La regidora también informó de que fue necesario desalojar por precaución a un hombre con movilidad reducida en el lugar de Mouro.

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El otro foco de atención estuvo en la Costa da Morte, donde ardieron más de 150 hectáreas de monte bajo y arbolado en el primer gran incendio de la temporada en la zona. Las labores de control exigieron allí un gran despliegue de medios porque las altas temperaturas, el calor y el hecho de que hubiera varios focos complicaron mucho las cosas en las parroquias de Caión, en A Laracha, y de Rebordelos, en Carballo.

Medio Rural tuvo que emplear incluso los Canadair ya por la tarde. El fuego comenzó al mediodía en dos puntos y desde el primer momento fue necesario intervenir para desalojar las viviendas más próximas, por un lado en el lugar de Cestro, en Carballo. Unas 30 personas tuvieron que ser evacuadas de media docena de casas y permanecían por la tarde en las inmediaciones a la espera de conseguir permiso para volver.

Un cámping afectado

En el entorno, el cámping As Névedas no llegó a tener que cerrar, pero estaban ya preparados para abandonarlo en caso necesario. Ya se habían hecho con mangueras y extintores con los que defenderse de las llamas. A varios kilómetros, ya en el municipio de A Laracha, tenían que salir de sus casas los vecinos del Campo da Costa, también los más próximos a otro de los focos. Hace menos de dos semanas ya hubo sendos incendios en la misma área. Los medios de la Xunta y los concellos afectados fueron incrementándose a medida que se complicaba la situación. Comenzaron con un helicóptero, un agente, una brigada, una motobomba y una pala, sobre la una de la tarde, pero las aeronaves se multiplicaron por siete pasadas unas horas y ya intervino la Guardia Civil, los bomberos de la zona y Protección Civil.

Finalmente intervinieron en la zona siete agentes, doce brigadas, diez motobombas, una pala, dos técnicos, tres unidades de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones. En un principio parecía que la zona más afectada era la de Carballo, pero a media tarde cambió el viento y los efectivos pudieron ir controlando ese frente, en tanto que el incendio avanzaba hacía el mar y en dirección a Caión.

En varios momentos quedó cortada la carretera provincial de Carballo a Caión y muchos de los residentes tuvieron que buscar rutas alternativas para llegar a sus casas. Varios vecinos, como Santiago Pose, reconocieron haber pasado algo de miedo, pero más por la integridad de su casa que por su propia seguridad.

Los servicios de extinción también tuvieron que movilizarse en Ferrol, donde un incendio obligó a cortar, durante dos horas y media, el acceso a la ermita de Chamorro en plena romería. El fuego se inició alrededor de las tres de la tarde, y la Policía Local advertía de la importante «cantidad de humo» que se concentró en la zona. El fuego se dio por controlado.