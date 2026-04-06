El elevado abandono escolar de chicos jóvenes e inmigrantes obliga a Educación a actuar

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sandra Alonso

Uno de cada diez alumnos gallegos de entre 18 y 24 años dejó de estudiar en el 2025. La cifra, un 10,4 % concretamente, puede parecer elevada pero la Xunta la celebró por dos motivos: porque fue un 0,4 % menos que en el 2024 y porque el porcentaje está muy por debajo de la media española, que rozó el 13 %.

Sin embargo, los datos de la Consellería de Educación también evidenciaban una notable desigualdad: el porcentaje de chicos que dejan los estudios es el doble que de chicas, un 13,5 % frente a un 7,2 %. Además, en estos años también se detectó una mayor tasa de abandono entre los inmigrantes, en muchos casos por la dificultad de manejarse bien con el idioma.

Ante esas cifras, la consellería decidió poner en marcha planes específicos para esos colectivos. Hoy fue presentado uno de ellos, el proyecto Cualifica Talento, que parte de la Formación Profesional y pretende la reincorporación al sistema educativo de 10.000 personas, de las que se espera llegar a 2.000 durante el próximo curso.

La lucha contra el abandono escolar es un «importantísimo asunto de carácter estrutural no que a Xunta está embarcada hai tempo», dijo este lunes su presidente, Alfonso Rueda, quien señaló los avances en esa materia desde el 2009, cuando el porcentaje de alumnos que tiraban la toalla alcanzó el 25,8 %.

Aunque insistió en que se va «polo bo camiño», Rueda reconoció que quedan problemas, entre ellos el elevado abandono entre chicos e inmigrantes. Fue el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el encargado de desgranar las medidas específicas que se adoptarán para ambos colectivos.

Orientación especializada

Una de ellas es la creación de equipos de orientación con personal especializado y profesores de Formación y Orientación Laboral (FOL) en las grandes siete áreas urbanas, donde se concentra el grueso de los abandonos. Esos grupos identificarán y contactarán con los posibles beneficiarios, para ofrecerles asesoramiento e itinerarios formativos flexibles. Los equipos contarán con herramientas como el asistente de inteligencia artificial OPI Orienta, que gestiona información sobre la oferta educativa.

Los participantes en el programa Cualifica Talento, que se desarrollará con apoyo de entidades que atienden a inmigrantes y personas desfavorecidas, podrán recurrir a opciones formativas que se adapten a sus circunstancias como la FP acelerada, escuelas para adultos o las escuelas oficiales de idiomas.

Para facilitar la integración laboral, también se promoverá la acreditación de competencias que reconozca la experiencia laboral previa de los beneficiarios. Además, en el caso de los inmigrantes, se promoverá su incorporación a formaciones de castellano o gallego para extranjeros.

El conselleiro recordó que el abandono se traduce en un porcentaje de «persoas que non teñen un título (...) o que os condea a itinerarios vitais complexos». Por lo tanto, reducir esa tasa «é fundamentalmente xerar oportunidades para as persoas» y tener «recursos humanos máis cualificados e preparados».

Román Rodríguez también recordó que el programa no se desarrolla de forma aislada, sino que forma parte del plan FPGal 360, que tiene entre sus prioridades facilitar un título a los jóvenes que carecen de cualificación. Otra pata de la estrategia es el Plan MEGA, que da apoyo académico y profesional a inmigrantes.

La Xunta considera que esas iniciativas ya han empezado a dar frutos, porque la tasa de abandono escolar entre varones, pese a seguir siendo más elevada, disminuyó 1,5 puntos en el 2025 con respecto al año anterior.

Enseñanza híbrida

Además del nuevo programa, el Consello de la Xunta también aprobó la compra de nuevos materiales por valor de 1,1 millones para reforzar la enseñanza híbrida en los centros.

Se trata de fichas didácticas, material con ejercicios, actividades y elementos para prácticas que serán empleados en el nuevo modelo. La enseñanza híbrida, que la Xunta quieren implantar de forma progresiva, combinará las nuevas tecnologías, encarnadas en las aulas en el programa E-dixgal, con los métodos educativos tradicionales. El objetivo es que el nuevo sistema beneficie a unos 25.000 alumnos en los próximos años.